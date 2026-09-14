Victoria Quiñones imprime camisetas por visita de León XIV a Perú

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LIMA (AP) — En el mayor barrio productor de ropa de Lima, Victoria Quiñones preparó el lunes en su taller de prendas publicitarias una banderola con la frase "¡Feliz cumpleaños papa León XIV!" junto al rostro de Robert Prevost, quien cumple 71 años y llegará a Sudamérica en noviembre en una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú.

Comerciantes locales se preparan para la visita del papa León XIV

Quiñones es la primera de un conjunto de comerciantes atentos a las tendencias que han incluido en sus catálogos más de 38 modelos de camisetas con el rostro del Sumo Pontífice junto a temas que lo unen con Perú, donde trabajó 22 años en varias ciudades del Pacífico, incluida Chiclayo y el antiguo puerto del Callao.

"Nos genera muchas bendiciones y también puestos de trabajo", comentó Quiñones a The Associated Press en su taller mientras imprimía una banderola por el cumpleaños de Prevost.

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Impacto social y cultural de la visita del papa León XIV

Quiñones, quien también produce banderas gigantes que se ven en los estadios de fútbol o polos para simpatizantes de partidos políticos, comenta que cada día ve aumentar los clientes que llegan interesados por comprar una camiseta del papa.

Una de las clientes durante la jornada fue Sor María Agripina, de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados que administran un asilo en El Callao. "Vengo a buscar unos polos para nuestros viejitos", dijo a la AP la religiosa de hábito blanco y negro mientras observaba la variedad de camisetas frente a sus ojos.

Los modelos de camisetas incluyen los nombres de Chiclayo, Pucallpa, Lima y Cusco, las ciudades que Prevost visitará entre el 11 y 16 de noviembre. También, los ruegos por una atención de salud como "el papa ora para que te den tu cita (médica) rápido".

Pero lo que más abunda son las referencias a la gastronomía local, como "el papa y el ceviche son peruanos", "el papa y la papa (patata) son de Perú" o una imagen de Prevost entregando un "chifle" —una rodaja tostada de plátano popular en Perú— en vez de una hostia en una misa. "Teníamos temor de que se pueda molestar el papa, pero lo hacemos con mucho cariño y respeto", dijo Quiñones.

La visita de Prevost podría convocar a enormes grupos de creyentes en Lima y otras ciudades de Perú. Las autoridades locales calculan que más de un millón de personas podrían asistir a cada una de las misas programadas donde estará Prevost.

"Nos estamos preparando para un mar de gente", indicó Quiñones.

Cuando Prevost fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, Quiñones comenzó a elaborar camisetas con el rostro de León XIV y la frase "el papa tiene DNI", en referencia al documento nacional de identidad que certifica la nacionalidad peruana y que Prevost obtuvo en 2015 para convertirse en obispo de Chiclayo.

"El representante de Dios en la tierra es peruano", dijo María Martínez, una vendedora callejera de café.

León XIV realizará su primera gira por Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y finalizará en Perú.