Estevao eclipsa a Lamine Yamal

Londres.- Un disparo de Lamine Yamal llega manso a las manos de Robert Sánchez. Es de las pocas veces que el extremo se ha zafado de Marc Cucurella y ha buscado un hueco para encontrar portería. Mientras se lamenta de que su ocasión no acabara bien, la afición del Chelsea se mofa de él: “You are a shit Estevao” (Eres un Estevao de mierda).

Es un cántico habitual entre las aficiones inglesas para reírse del rival, pero esta vez va dirigido a un Lamine completamente noqueado por Cucurella a la vez que Estevao brilla en el otro área y sentencia el triunfo de los ‘blues’ ante el Barcelona que complica y mucho el ‘top 8’. Si Real Madrid y Paris Saint Germain ganan este miércoles, los de Hansi Flick se quedarán a cinco puntos de esa octava plaza.

El brasileño de 18 años campa a su anchas por la zona de tres cuartos, encara, abre tanto a Alejandro Garnacho como a Pedro Neto y disfruta de una responsabilidad que no se le hace grande. Había dudas sobre su titularidad este martes en Stamford Bridge, porque pese a su gran temporada, es un partido de hechuras y en el que los ‘Blues’ no quieren arriesgar de más, pero Enzo Maresca se saca un conejo de la chistera. Decide jugar con falso ‘nueve’, con Pedro Neto en punta y Estevao a la derecha, para buscar las cosquillas de un Barcelona nervioso y que, sin la brújula de Pedri, está domado en Londres.

El Chelsea domina con sencillez, con una de sus mejores actuaciones desde que llegó Maresca, y se topa con una primera parte para golear a los ‘Blaugrana’. Les anulan dos goles, uno por mano de Wesley Fofana y otro por fuera de juego de Moisés Caicedo, pero el tanto estaba al caer. Llega de la manera más surrealista, en un córner en el que se duermen los defensas del Barcelona y Cucurella pone un centro que Neto intenta convertir con el tacón y entre Ferrán Torres y Koundé, tratando de sacarlo en línea de gol, se lo metieron en propia puerta.

En este contexto de superioridad londinense, Araujo se autoexpulsó por doble amarilla, innecesaria sobre todo la segunda cuando ya sabía que tenía una. Esa baja, en el minuto 44, acabó de condicionar a los de Flick, que aun así no especuló. Metió a Marcus Rashford por el desaparecido Fermín López, pero el equipo no se reactivó.

Al Chelsea le anularon otro más, el tercero, por fuera de juego de Garnacho, pero sí consiguió aumentar la ventaja cuando Estevao bailó a Cubarsí y fusiló a Joan García. El golpe de gracia del brasileño y su consagración por si no estaba suficientemente consagrado ya.

The Bridge respondió con más fuerza aún al gol de su estrella y esta vez fueron muchos miles los que se dirigieron a Lamine con el “You are a shit Estevao”.

Como guinda del pastel, Liam Delap, que llevaba sin marcar desde junio, aprovechó un pase de la muerte de Enzo Fernández para hacer el 3-0.

Ahora se le abre un escenario complicado a Flick y los suyos. El top 8 puede quedarse a cinco puntos de distancia este miércoles si ganan Real Madrid y PSG. La derrota les deja decimocuartos, con siete unidades, mientras que el Chelsea es quinto con diez puntos. Les resta jugar con el Eintracht de Fráncfort, Slavia Praga y Copenhague.