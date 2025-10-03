Extienden Saints de NO contrato en el Superdome

NUEVA ORLEANS.- La propietaria de los Saints de Nueva Orleans Gayle Benson y el gobernador de Luisiana Jeff Landry firmaron una extensión del contrato de arrendamiento del Super Dome, al menos hasta 2035. El inmueble es propiedad del estado.

“Con este acuerdo, estamos allanando el camino para más victorias de los Saints, más recuerdos del Super Bowl y más crecimiento económico para Luisiana”, indicó Landry el jueves al anunciar el acuerdo.

Después de esos primeros diez años, el equipo tendrá hasta cuatro opciones de cinco años. De ejercerse todas, podrían extender el arrendamiento hasta 2055.

El acuerdo debía finalizar en el 2030. El nuevo contrato reemplaza al anterior. Un componente crucial de la extensión es que ahora permite que los Saints presenten una oferta para albergar el Super Bowl de 2031. Nueva Orleans albergó su Super Bowl más reciente el pasado 9 de febrero, cuando los Eagles de Filadelfia arrollaron 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Superdome, que se inauguró en 1975 y ha sido renovado varias veces desde entonces albergando ocho Super Bowls. Se han gastado cerca de 1.000 millones de dólares para reparar y modernizar el recinto desde que fue dañado por el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005.

“El Superdome no es sólo un hito en el mundo del deporte; es un símbolo de la resiliencia y el orgullo de nuestro estado”, expresó Landry. “Me enorgullece saber que su legado seguirá avanzando con el anuncio de hoy”.

“Esta extensión representa una asociación continua y valiosa entre los Saints de Nueva Orleans y el estado de Luisiana que demuestra nuestra intención de estar aquí y comprometidos plenamente durante muchas décadas”, sentenció Benson.

En conjunto con el arrendamiento del Superdome, el estado también ha acordado una extensión de diez años para las oficinas dentro de la Benson Tower, un edificio de gran altura cerca del estadio que también es propiedad de Benson.