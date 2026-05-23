Fácil victoria del Tricolor

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PUEBLA, Pue.- Javier Aguirre enfrentó a Ghana con una Selección Mexicana que todavía se aleja mucho del equipo que estará el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa del Mundo, pero había que corresponder el apoyo de la afición.

Con lo justo y sin mayor esfuerzo, el Tricolor venció (2-0) en el estadio Cuauhtémoc al equipo africano para hilar su sexto partido sin derrota en este 2026 y reencontrarse con la victoria que tanto el urgía al equipo del "Vasco".

Después de dos empates (Portugal y Bélgica) en la Fecha FIFA de marzo, el combinado nacional volvió a ganar en el antepenúltimo de sus ensayos antes de presentarse en el Mundial 2026. Ya sólo restan Australia y Serbia para continuar con los ensayos.

Por primera vez, el "Vasco" Aguirre alternó la portería entre Raúl Rangel y Carlos Acevedo; Guillermo Ochoa se quedó en la banca los 90 minutos de juego.

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El encuentro, además, marcó los regresos de Edson Álvarez y Luis Chávez y un apoyo de los sparrings que ayudan en los trabajos a cuadro nacional.

Brian Gutiérrez abrió el marcador apenas al minuto 2, cuando todavía la afición ingresaba al Cuauhtémoc, luego de un error garrafal del meta de los africanos que supo aprovechar el jugador de Chivas.

Alexis Vega convirtió un gran gol de cabeza, pero fue invalidado por un fuera de juego previo. La Selección Mexicana jugaba por nota y la alegría de los 41 mil 235 espectadores lo confirmaba.

Al minuto 54, Guillermo Martínez, recién ingresado al terreno de juego, hizo el segundo y definitivo gol que le dio el triunfo a los de Javier Aguirre. El "Memote", en su antigua casa, se reencontró con el gol para demostrar a sus detractores que tiene futbol que aportar.

La Selección Mexicana volvió a ganar y a gustar a su afición, pero solamente fue un ensayo más de cara a la inauguración. Restan dos pruebas antes de la gran fiesta.