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Fátima Barrón es bicampeona

La atleta potosina conquista el oro en taekwondo en la ON-2026

Por Romario Ventura

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Fátima Barrón es bicampeona
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      La atleta juvenil potosina Fátima Barrón volvió a poner en alto el nombre de San Luis Potosí al conquistar la medalla de oro en la disciplina de taekwondo dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

      La representante potosina se adjudicó la presea dorada en la categoría de menos de 68 kilogramos, resultado con el que logró proclamarse bicampeona nacional, consolidándose como una de las atletas más destacadas del taekwondo juvenil mexicano.

      Durante su camino hacia el campeonato, Fátima Barrón superó a competidoras provenientes de Tlaxcala, Quintana Roo, IMME y Ciudad de México, enfrentando precisamente a la representante capitalina en la gran final, combate en el que aseguró la victoria para alcanzar la gloria nacional.

      Con esta sobresaliente actuación, el taekwondo potosino continúa aportando resultados positivos para San Luis Potosí dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, reafirmando el alto nivel competitivo de sus atletas en el escenario nacional.

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