FIFA incluye español en ruedas de prensa del Mundial 2026
Luis García Montero destacó la importancia del español como idioma oficial en México y EE.UU.
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Instituto Cervantes para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, celebró la decisión de la FIFA de revisar su postura sobre el uso del castellano en las comunicaciones oficiales del Mundial 2026.
La FIFA decidió permitir preguntas e incluir el español en las conferencias de prensa previas a los partidos (que hasta ahora incluían el inglés y los idiomas de las dos selecciones nacionales participantes), poniendo fin a la controversia surgida después de que algunos jugadores, como el marroquí Achraf Hakimi y el brasileño Vinicius Júnior, no pudieran responder a las preguntas de los periodistas en castellano por falta de traducción.
"Es positivo que la FIFA haya reconsiderado su decisión, porque el español es una lengua de referencia internacional y es el idioma oficial en México, uno de los países anfitriones del Mundial", declaró Montero a los medios.
Montero recordó además que "hay más de 60 millones de personas de origen hispano en Estados Unidos, de las cuales más de 43 millones declaran el español como su lengua materna".
Según el director del Cervantes, "el fútbol español lleva marcando goles desde hace muchísimo tiempo, y fue muy triste que la FIFA encajara un gol en propia puerta".
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