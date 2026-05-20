Difunden videos de agentes de la Fiscalía torturando a detenido

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

fueron grabados

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a unde vehículos detenido en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.Hasta la tarde de este miércoles, lano ha emitido ningún pronunciamiento por este caso, donde se ve a los jefes de laen inteligencia Ministerialal detenido, del que se desconoce su identidad, edad y lugar de origen, con bolsas de plástico en la cabeza.Enque circulan en redes sociales, se puede observar al comandante de la corporación Pablo Custodio,al detenido con bolsas de plástico.En un, se observa al detenido en el momento que le quintan unade color negro y parece sentiral momento que logra respirar.En, se ve a los agentes policías frente a un, con el detenido en una silla, mientras lo mantienen con unaque le cubre totalmente el rostro.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas () ha insistido que laes una práctica que usan los elementos de lay de la Policía Estatal, para "la, la obtención de confesiones bajo coacción y la represión de movimientos sociales".Gobernador pideElAguilar declaró: "Con respecto a losque han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de laGeneral del Estado de Chiapas, le he pedido alAbarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables"."En Chiapas, a losbajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen"."Más tarde, elbrindarásobre estos".El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca anunció que ya se investiga este caso."Derivado de unque circula en redes sociales donde se aprecia a un grupo de elementos de seguridad cometiendo actos deen agravio de una persona del sexo masculino, he ordenado de manera inmediata el inicio de una carpeta depara recabar lossuficientes que nos permitan deslindar responsabilidades"."Designé a undelpara liderar lay que este lamentable hecho sea esclarecido", dijo, pero no anunció la separación del jefe de la Policía.