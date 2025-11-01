Finaliza Ángel Gil en el Top 10

La emoción de la Vuelta a Guatemala continúa encendiendo las calles y carreteras del país centroamericano, donde la afición se ha volcado con entusiasmo para apoyar a los ciclistas que disputan una de las competencias más emblemáticas de la región. En esta séptima etapa, el equipo Canel’s-Java volvió a ser protagonista con una destacada actuación de Ángel Gil y Heiner Parra, quienes demostraron constancia y fortaleza en un recorrido exigente.

La jornada tuvo su punto de partida en San Francisco El Alto, en el departamento de Totonicapán, con un trayecto de 137 kilómetros hasta San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. La ruta incluyó tres metas volantes y tres premios de montaña, con una altimetría que osciló entre los 2,263 y 2,980 metros, lo que exigió un alto rendimiento físico y técnico de los pedalistas.

Desde los primeros kilómetros, Ángel Gil mostró su intención de buscar un resultado importante para su escuadra, acompañado por Heiner Parra, quien se mantuvo a su lado trabajando estratégicamente para mantenerse en el grupo principal. Ambos corredores lograron sostener el ritmo y participar activamente en los ataques rumbo a la meta.

En las metas volantes ubicadas en los kilómetros 40.9, 69.9 y 87.5, el representante de Canel’s-Java, Cormac, continuó defendiendo su posición en la clasificación general, aunque en esta etapa no logró sumar puntos, mientras que Sebastián Brenes consiguió unidades al cruzar primero en la última.

Durante el tramo final, el ritmo se intensificó con un cerrado duelo por los primeros lugares. Gil y Parra se mantuvieron firmes en el grupo perseguidor, buscando acortar distancia con los punteros. En el embalaje final, Ángel Gil logró un sólido décimo lugar, a tan solo cinco segundos del ganador, mientras que Heiner Parra cruzó la meta en la posición 16, a 29 segundos. Les siguieron Ignacio Prado (51°), Sebastián Brenes (72°), Cormac (96°) y Owen (99°).

En la clasificación general individual, tras siete etapas disputadas, los mejores posicionados de Canel’s-Java son Heiner Parra (16°) y Ángel Gil (17°), a 10:17 y 13:43 minutos del líder respectivamente. Completan la actuación del equipo Prado (62°), Brenes (70°), Owen (91°) y Cormac (96°). En la clasificación por equipos, Canel’s-Java se ubica en el décimo lugar. En las Metas Volantes, Cormac se mantiene empatado en el segundo puesto con 23 puntos, seguido por Brenes (6°), Prado (12°) y Owen (17°). En la lucha por la montaña, Heiner Parra ocupa el lugar 15°.