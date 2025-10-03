Finaliza Semenya su lucha legal

CAPE TOWN, Sudafrica.- La campeona olímpica Caster Semenya está poniendo fin a un desafío legal de siete años contra las reglas de elegibilidad por sexo en el atletismo, afirmaron sus abogados el jueves, a pesar de haber ganado un fallo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio que parecía haber reavivado uno de los casos más polémicos del deporte.

Patrick Bracher, abogado de Semenya, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que no llevarían su apelación de regreso al tribunal supremo suizo, lo cual era una opción y lo que muchos presumían que sería el próximo paso de Semenya después del fallo del tribunal europeo de derechos.

“El desafío legal de Caster llegó al tribunal más alto posible con un resultado altamente exitoso y no se llevará más allá en las circunstancias actuales”, señaló Bracher.

Caso histórico

Semenya es una doble medallista de oro olímpica en los 800 metros de Sudáfrica a la que se le prohibió de correr en su carrera favorita en competencias internacionales importantes como los JO y los campeonatos mundiales desde 2019 porque se negó a seguir las reglas y tomar medicamentos para reducir artificialmente sus niveles hormonales.

Desde 2018, ha llevado su batalla legal contra las reglas impuestas por el organismo rector del atletismo, World Athletics, a tres tribunales: el tribunal más alto para deportes con sede en Suiza, el Tribunal Federal Suizo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.