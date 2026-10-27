Fleetwood da el campanazo y elimina al Arsenal

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El Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions, fue eliminado de la Copa de la Liga tras perder en la tanda de penaltis contra el Fleetwood Town, equipo de League Two. La derrota se produjo en un partido en el que el equipo dirigido por Mikel Arteta mostró un desempeño por debajo de lo esperado, siendo este un resultado sorpresivo.

El Fleetwood se adelantó en el marcador gracias a un gol de Aarón Loupalo-Bi, que aprovechó un error del defensa Marli Salmon. A pesar de que el Arsenal logró igualar el encuentro en el segundo tiempo con un gol de Viktor Gyökeres, el partido terminó en empate, llevando la decisión a la tanda de penaltis. El Arsenal, que contaba con la expectativa de avanzar en el torneo, se vio lidiando con un rival que gestionó el encuentro de manera efectiva, incluso jugando con un hombre más tras la expulsión de Max Dowman.

La tanda de penaltis se convirtió en un momento decisivo, donde el portero del Fleetwood, Jay Linch, se destacó al detener el lanzamiento de Bruno Guimaraes. Con esta parada, Linch se aseguró un lugar en la historia del club, al tiempo que su equipo completó una de las sorpresas más significativas de la competición. La actuación del Arsenal, por su parte, dejó a sus jugadores con un sentido de desilusión al abandonar el campo sin despedirse.

Esta eliminación marca un punto de inflexión para el Arsenal, que hasta ahora había mantenido un buen ritmo en sus competiciones. La inesperada derrota ante un equipo de una división inferior resalta las sorpresas que pueden surgir en el mundo del fútbol, donde incluso los conjuntos más grandes pueden enfrentarse a resultados adversos. El Fleetwood Town, por su parte, celebra haber superado a un oponente tan formidable, lo que representa un logro significativo para el club y sus aficionados.

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