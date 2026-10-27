logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fleetwood da el campanazo y elimina al Arsenal

El equipo de cuarta división avanzó a cuartos tras imponerse en penaltis al campeón inglés.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 p.m.
A
Fleetwood da el campanazo y elimina al Arsenal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions, fue eliminado de la Copa de la Liga tras perder en la tanda de penaltis contra el Fleetwood Town, equipo de League Two. La derrota se produjo en un partido en el que el equipo dirigido por Mikel Arteta mostró un desempeño por debajo de lo esperado, siendo este un resultado sorpresivo.

      El Fleetwood se adelantó en el marcador gracias a un gol de Aarón Loupalo-Bi, que aprovechó un error del defensa Marli Salmon. A pesar de que el Arsenal logró igualar el encuentro en el segundo tiempo con un gol de Viktor Gyökeres, el partido terminó en empate, llevando la decisión a la tanda de penaltis. El Arsenal, que contaba con la expectativa de avanzar en el torneo, se vio lidiando con un rival que gestionó el encuentro de manera efectiva, incluso jugando con un hombre más tras la expulsión de Max Dowman.

      La tanda de penaltis se convirtió en un momento decisivo, donde el portero del Fleetwood, Jay Linch, se destacó al detener el lanzamiento de Bruno Guimaraes. Con esta parada, Linch se aseguró un lugar en la historia del club, al tiempo que su equipo completó una de las sorpresas más significativas de la competición. La actuación del Arsenal, por su parte, dejó a sus jugadores con un sentido de desilusión al abandonar el campo sin despedirse.

      Esta eliminación marca un punto de inflexión para el Arsenal, que hasta ahora había mantenido un buen ritmo en sus competiciones. La inesperada derrota ante un equipo de una división inferior resalta las sorpresas que pueden surgir en el mundo del fútbol, donde incluso los conjuntos más grandes pueden enfrentarse a resultados adversos. El Fleetwood Town, por su parte, celebra haber superado a un oponente tan formidable, lo que representa un logro significativo para el club y sus aficionados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300
      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

      SLP

      El Universal

      El piloto eligió un diseño blanco con referencias a la cultura mexicana para su regreso ante la afición nacional.

      Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis
      Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis

      Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis

      SLP

      El Universal

      A tres jornadas del cierre, los potosinos siguen sin cubrir la cuota de participación juvenil.

      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante
      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

      SLP

      El Universal

      El seleccionador se reunió con Miguel Herrera y la directiva como parte de sus visitas a clubes.

      Checo quiere alargar su carrera con Cadillac
      Checo quiere alargar su carrera con Cadillac

      Checo quiere alargar su carrera con Cadillac

      SLP

      El Universal

      El mexicano aspira a consolidar el equipo y pelear por mejores resultados la próxima temporada.