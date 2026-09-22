Isaac del Toro lidera selección mexicana en ruta mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Después de firmar una destacada actuación en la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, donde finalizó en la sexta posición, Isaac del Toro se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Isaac del Toro busca el podio en la prueba de ruta

El ciclista mexicano volverá a la competencia con la mira puesta en el podio de la prueba de ruta, una carrera en la que llega como uno de los nombres a seguir gracias a su gran temporada y al nivel que ha mostrado frente a la élite internacional.

Selección mexicana y recorrido exigente

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Arropado por la ilusión de todo un país, el pedalista bajacaliforniano encabezará a la selección mexicana en un exigente recorrido de 273.7 kilómetros y más de 3 mil 800 metros de desnivel acumulado.

Con el respaldo de decenas de aficionados tricolores que han hecho sentir su apoyo en cada prueba disputada en Canadá, Del Toro buscará convertir una jornada histórica en una actuación memorable que lo acerque a las medallas y confirme su lugar entre las grandes figuras del ciclismo mundial.

La selección mexicana para la prueba de ruta estará encabezada por Isaac del Toro, y contará además con la participación de Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García, Tomás Aguirre y Edgar Cadena, quien se perdió la prueba contrarreloj por un problema en su visado.