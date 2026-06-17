Francia logra su primer triunfo

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EAST RUTHERFORD.- Tenía que ser Kylian Mbappé, con goles. Con más récords.

El astro de Francia se estrenó en su tercera Copa del Mundo tal y como culminó la cita anterior.

Mbappé dejó atrás a Pelé y Lionel Messi al alcanzar los 14 goles en los mundiales. Lo hizo al facturar el martes un doblete en la victoria 3-1 de Les Bleus sobre Senegal en el pistolazo de salida del Grupo I.

Bradley Barcola salió de la banca y firmó el otro gol de Francia, que fue de menos a más ante un rival africano que pagó caro el desperdiciar dos ocasiones clarísimas en la primera parte.

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"Es un alivio. Admito que teníamos cierta inquietud", indicó el seleccionador francés Didier Deschamps. "Comenzar con una victoria siempre es estupendo. No es algo decisivo, pero es bueno comenzar así".

Después de un jugada armada por Jules Koundé y Michael Olise por la banda derecha, Mbappé anticipó al zaguero Kalidou Koulibaly y definió de primera para abrir el marcador a los 66 minutos. En su festejó, Mbappé imitó tocar la flauta, tal y como había prometido en un segmento grabado para la cadena estadounidense Fox previo al torneo.

Barcola ingresó a los 80 y dos minutos después gritó el gol al capitalizar un pase en profundidad de Adrien Rabiot. Barcola picó el balón por encima para su cuarto gol con la selección, uno que le dio un respiro a la dos veces campeona del mundo.

Ibrahim Mbayé inyectó tensión al acto final del encuentro en una tarde soleada en Nueva Jersey al marcar a los cinco minutos del tiempo añadido.

Pero Mbappé se encargó de calmar los nervios con un zapatazo de larga distancia que se coló justo por debajo del travesaño.

"Juego para hacer historia con mi país y ayudar a mi equipo a ganar el Mundial", declaró Mbappé.