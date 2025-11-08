logo pulso
Gallos le pega a Bravos y deja a ADSL sin Liguilla

Por Agencias

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Gallos le pega a Bravos y deja a ADSL sin Liguilla

Gallos Blancos consiguió el objetivo plantado. Ir al Estadio Olímpico Benito Juárez y salir con los 3 puntos sobre los Bravos de Juárez que les dé la oportunidad de clasificar al Play In y, de hecho, los queretanos tienen vida en el torneo porque ganaron y están a la espera de lo que haga el resto de los equipos involucrados.

Los Gallos Blancos se quedaron con la décima posición, sacaron a Pumas de los puestos de Play In, clasificaron a Chivas a Liguilla, y de paso dejaron sin oportunidad al Atlético de San Luis y Necaxa.

Con goles de Alí Ávila y Moisés Mosquera, Querétaro derrotó al FC Juárez en su propia casa. Diego Valoyes descontó para los locales, pero no fue suficiente para que pudierian arruinarles la fiesta a los visitantes, quienes ya pusieron en aprietos a Pumas, Santos y Atlas, quienes tienen más posibilidades de avanzar.

Y es que los tres conjuntos están obligados a conseguir el triunfo en sus respectivos encuentros de esta Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero en el caso de los universitarios y de los Guerreros tienen más chance de avanzar porque tienen 18 y 17 unidades respectivamente.

