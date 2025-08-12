Ganan Cardenales sobre los Rockies

SAN LUIS.- Brendan Donovan conectó un doble de dos carreras en la octava entrada, Miles Mikolas no permitió ningún hit en cinco entradas y un tercio y los Cardenales de San Luis vencieron el lunes 3-2 a los Rockies de Colorado, que sufrieron su octava derrota seguida.

El dominicano Juan Mejía (1-1) no pudo mantener una ventaja de 2-1 en la octava entrada, y Kyle Leahy (3-1) lanzó dos episodios y un tercio sin permitir carreras después de que Mikolas lanzara seis 2/3 entradas, su salida más larga de la temporada.

Mikolas estaba en posición de perder después de que Warming Bernabel y Brenton Doyle impulsaran carreras en la séptima entrada para dar a los Rockies una ventaja de 2-1. Tyler Freeman rompió la posibilidad de juego sin hits de Mikolas en la sexta. Permitió cuatro hits, una base por bolas y ponchó a tres.

Mikolas perdió su oportunidad de ganar después de que Jordan Beck se embasara con un toque y avanzara a segunda por un error de lanzamiento de Nolan Gorman. Doyle impulsó a Mickey Moniak para poner a los Rockies al frente.

Chase Dollander permitió una carrera en cinco entradas, siendo el primer abridor de los Rockies desde el dos de agosto en permitir menos de cinco carreras.

Por los Rockies, el dominicano Adael Amador de 3-0.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1. Los venezolanos Willson Contreras de 3-0, Pedro Pagés de 3-1, Yohel Pozo de 1-0.