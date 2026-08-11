Ganar en casa genera confianza: Ignacio Quintana

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El Atlético de San Luis Femenil consiguió el pasado domingo su primera victoria como local en el Apertura 2026, luego de imponerse 2-1 a Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Libertad Financiera, resultado que permitió a las potosinas sumar tres puntos importantes en el arranque del campeonato.

Tras el encuentro, el director técnico del conjunto potosino, Ignacio Quintana, destacó la relevancia de comenzar a construir una fortaleza en casa, especialmente ante un calendario que contempla enfrentamientos ante algunos de los equipos más competitivos de la Liga MX Femenil.

El estratega señaló que conseguir resultados como local genera confianza en el plantel y permite afrontar los siguientes compromisos con una mentalidad diferente.

"Hacerse fuertes en casa siempre creo que va a ser importante y para el futbol lo es. Para todas las ligas, para la liga que hablemos, obviamente para nosotros lo es más, porque sabemos también lo difícil que es enfrentar a equipos como lo va a ser Chivas, como lo va a ser Tigres en el calendario", explicó.

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"Si nosotros nos hacemos fuertes acá, tomas una confianza diferente, una confianza en donde ahora pararnos en el Akron la siguiente semana, más con otro ímpetu, más con otro tipo de mentalidad, y en un torneo tan corto decir que ya sumas tres puntos en la segunda jornada creo que es fundamental", afirmó.

Por otra parte, Ignacio Quintana fue cuestionado sobre la continuidad del proyecto ante las posibles salidas de jugadoras. El técnico dejó claro que la planificación institucional se mantiene firme y que el objetivo es continuar construyendo una estructura sólida para el futuro.

"Los planes de las instituciones no cambian con la salida de ninguna jugadora. Nosotros, como cualquier otra persona de los que somos parte de esto, pues para las instituciones somos pasajeros", señaló.