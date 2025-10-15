García Jr., a cerrar fuerte la temporada

La temporada 2025 de NASCAR México Series entra en su recta final con solo dos fechas por disputar, y el Óvalo Aguascalientes México será el escenario donde este fin de semana 18 y 19 de octubre se definan los cuatro pilotos que avanzarán a la gran final por la corona del campeonato.

Aunque en esta ocasión no podrá pelear por el título, el actual campeón Rubén García Jr., del equipo #88 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1, se prepara para cerrar el año con fuerza y buscar una victoria en una pista que conoce bien y donde ha triunfado en múltiples ocasiones.

Tras nueve años consecutivos avanzando a la final, con un palmarés que incluye cinco campeonatos y dos subcampeonatos, García Jr. Vive una temporada atípica, pero mantiene el enfoque en regresar a la línea de buenos resultados que lo han caracterizado.

“Quedan pocas oportunidades para seguir buscando regresar a donde acostumbramos, ya no hay mucho que pelear en el campeonato este año, pero sí están aún dos victorias en juego, la primera de ellas este fin de semana en una pista que me encanta”, comentó el piloto potosino. “Usaremos estas últimas dos carreras como pretemporada para 2026, buscando recuperar la velocidad que nos ha faltado y cerrar con un buen impulso”.

El piloto del auto #88 afrontará un fin de semana cargado de actividad. El sábado 18 de octubre se realizarán dos prácticas de 60 minutos (10:00 y 13:10 horas), seguidas por la clasificación a las 14:30, donde se definirá a los diez contendientes por la decimotercera pole de la temporada. Finalmente, el domingo 19 de octubre a las 13:40 horas, se disputará la carrera a 170 vueltas, con un stage intermedio en la vuelta 80 y un tiempo límite de 100 minutos.

Aunque Rubén García Jr. No esté en la pelea por el campeonato, su participación en Aguascalientes será clave para evaluar el desempeño del equipo Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1 y comenzar a trazar la ruta hacia una temporada 2026 más competitiva, con el objetivo de volver al protagonismo que lo ha distinguido como uno de los grandes referentes del automovilismo nacional.