Trump prevé posible acuerdo entre Rusia y Ucrania antes del invierno

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CIUDAD DE MÉXICO., septiembre 26 (EL UNIVERSAL/ANSA).- El presidente Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania podrían alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de la llegada plena del invierno, se mostró confiado en lograr un entendimiento con Cuba sin recurrir a una intervención militar y reveló que habló de elecciones en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Trump prevé acuerdo entre Rusia y Ucrania antes del invierno

"Quizás Putin y Zelensky alcancen un acuerdo antes de que llegue plenamente el invierno", afirmó Trump, según reportó Bloomberg.

El mandatario volvió así a expresar su expectativa de alcanzar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Días atrás había asegurado ante la Asamblea General de la ONU que Washington trabaja estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania y que cree que un entendimiento puede producirse "más rápidamente de lo que la gente piensa".

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Trump confía en acuerdo con Cuba y diálogo sobre Venezuela

Trump se refirió también a Cuba, en momentos de fuerte presión de Washington sobre La Habana.

"Diría que Cuba y Estados Unidos llegarán a un acuerdo. No creo que vayamos a necesitar" a las Fuerzas Armadas, sostuvo.

El presidente había endurecido esta semana su discurso sobre la isla al calificarla de "Estado fallido" durante su intervención ante la ONU, donde aseguró además que "la libertad llegará a Cuba".

Trump reveló además que habló sobre la celebración de elecciones en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El mandatario estadounidense y Rodríguez mantuvieron esta semana en Nueva York su primer encuentro, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por Axios, Trump subrayó durante la reunión la necesidad de que Venezuela avance hacia elecciones, aunque no exigió una fecha concreta para su celebración.

Trump había afirmado a comienzos de septiembre que Rodríguez quiere convocar elecciones, aunque consideró entonces que Venezuela todavía "no está preparada" para celebrarlas.

El presidente abordó asimismo su reciente encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, y confirmó que Taiwán estuvo presente en las conversaciones.

"Taiwán surgió durante mis conversaciones con Xi. No hablamos demasiado del tema. Por el momento la situación está bien; las cosas avanzan", afirmó Trump.

"No dedicamos mucho tiempo a hablar de Taiwán. Él entiende perfectamente cómo pienso", agregó.

Taiwán continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Pekín. China considera a la isla parte de su territorio y no renuncia al uso de la fuerza para lograr la reunificación, mientras Estados Unidos mantiene vínculos no oficiales con Taipei y es su principal proveedor de armas. La cuestión figuraba entre los asuntos sensibles antes de la visita de Xi a Washington.

Trump reveló además que mantuvo con Xi una discusión "profunda" sobre inteligencia artificial.

Según el mandatario, al presidente chino "le gustó" su propuesta de sustituir la expresión inteligencia artificial por "superinteligencia", porque considera que el término es "más preciso y más elegante".

"Estados Unidos no va a pisar el freno" en el desarrollo de esta tecnología, aseguró Trump.

La IA ocupó un lugar destacado en la agenda de la visita de Estado de Xi, en medio de la competencia tecnológica entre las dos mayores economías mundiales. Trump ya había adelantado que no quería ralentizar su desarrollo y sostiene que Estados Unidos mantiene actualmente una ventaja sobre China en ese sector.