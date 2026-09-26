Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Bakú, 26 de septiembre.— George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán después de resistir el ataque de Max Verstappen hasta la línea de meta. El piloto de Mercedes cruzó apenas 0.196 segundos por delante del neerlandés, en una carrera marcada por accidentes y dos intervenciones del auto de seguridad. Isack Hadjar terminó tercero y completó el doble podio de Red Bull.

Russell había salido desde la pole position y controló la primera parte de la competencia. Su ventaja, sin embargo, desapareció cuando un accidente de Alex Albon provocó la salida del auto de seguridad. Tras la reanudación, Verstappen avanzó hasta colocarse detrás del Mercedes y lo presionó durante las últimas vueltas.

Una segunda reanudación dejó fuera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris. Colapinto bloqueó las llantas al llegar a la primera curva, chocó con su compañero de Alpine y este terminó impactando al McLaren de Norris. Los tres abandonaron. Fernando Alonso tampoco concluyó la carrera por un problema mecánico en su Aston Martin.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, aprovechó los incidentes para remontar desde el puesto 16 hasta el quinto. Terminó detrás de Charles Leclerc y delante de Lewis Hamilton. Con sus diez puntos en Bakú llegó a 302 y mantiene una ventaja de 66 sobre Russell, que consiguió su tercera victoria de la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para los pilotos hispanohablantes, Carlos Sainz rescató el último punto al finalizar décimo con Williams, mientras que Sergio "Checo" Pérez terminó decimoquinto con Cadillac, último entre quienes cruzaron la meta.

La próxima carrera será el Gran Premio de Baréin, programado del 2 al 4 de octubre en Sepang, Malasia, de acuerdo con el calendario de Fórmula 1.