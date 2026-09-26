logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º

Verstappen presionó al Mercedes hasta la meta y Hadjar completó el podio

Por EFE

Septiembre 26, 2026 04:42 p.m.
A
Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bakú, 26 de septiembre.— George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán después de resistir el ataque de Max Verstappen hasta la línea de meta. El piloto de Mercedes cruzó apenas 0.196 segundos por delante del neerlandés, en una carrera marcada por accidentes y dos intervenciones del auto de seguridad. Isack Hadjar terminó tercero y completó el doble podio de Red Bull. 

      Russell había salido desde la pole position y controló la primera parte de la competencia. Su ventaja, sin embargo, desapareció cuando un accidente de Alex Albon provocó la salida del auto de seguridad. Tras la reanudación, Verstappen avanzó hasta colocarse detrás del Mercedes y lo presionó durante las últimas vueltas. 

      Una segunda reanudación dejó fuera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris. Colapinto bloqueó las llantas al llegar a la primera curva, chocó con su compañero de Alpine y este terminó impactando al McLaren de Norris. Los tres abandonaron. Fernando Alonso tampoco concluyó la carrera por un problema mecánico en su Aston Martin. 

      El líder del campeonato, Kimi Antonelli, aprovechó los incidentes para remontar desde el puesto 16 hasta el quinto. Terminó detrás de Charles Leclerc y delante de Lewis Hamilton. Con sus diez puntos en Bakú llegó a 302 y mantiene una ventaja de 66 sobre Russell, que consiguió su tercera victoria de la temporada. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para los pilotos hispanohablantes, Carlos Sainz rescató el último punto al finalizar décimo con Williams, mientras que Sergio "Checo" Pérez terminó decimoquinto con Cadillac, último entre quienes cruzaron la meta. 

      La próxima carrera será el Gran Premio de Baréin, programado del 2 al 4 de octubre en Sepang, Malasia, de acuerdo con el calendario de Fórmula 1.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º
      Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º

      Russell gana en Bakú por menos de dos décimas; Checo termina 15º

      SLP

      EFE

      Verstappen presionó al Mercedes hasta la meta y Hadjar completó el podio

      España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra
      España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra

      España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra

      SLP

      EFE

      El equipo de Luis de la Fuente remontó tras un penalti fallado por Harry Kane

      España le da la vuelta a Inglaterra en una noche de locura en Wembley
      España le da la vuelta a Inglaterra en una noche de locura en Wembley

      España le da la vuelta a Inglaterra en una noche de locura en Wembley

      SLP

      EFE

      La campeona del mundo cayó 2-1 al descanso, sobrevivió a un penalti fallado por Harry Kane y remontó

      Chivas busca el liderato ante un Querétaro que no pierde de visita
      Chivas busca el liderato ante un Querétaro que no pierde de visita

      Chivas busca el liderato ante un Querétaro que no pierde de visita

      SLP

      El Universal

      El Rebaño recibe a los Gallos Blancos con seis bajas; su rival llega invicto en cuatro partidos fuera de casa.