España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra

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España, en un partido loco en Wembley, se impuso a Inglaterra (2-3) y comienza líder de su grupo en la Liga de Naciones.

Los de Luis de la Fuente, que se adelantaron a los dos minutos gracias a Lamine Yamal, estuvieron contra las cuerdas frente a Inglaterra, que con 2-1 a favor falló un penalti por medio de Harry Kane.

En la media hora final y espoleados por el error del delantero, Álex Baena y Mikel Oyarzábal le dieron la vuelta al marcador y provocaron que la campeona del mundo comience su reinado con victoria.