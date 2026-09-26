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España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra

El equipo de Luis de la Fuente remontó tras un penalti fallado por Harry Kane

Por EFE

Septiembre 26, 2026 04:38 p.m.
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España inicia Liga de Naciones con triunfo sobre Inglaterra
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      España, en un partido loco en Wembley, se impuso a Inglaterra (2-3) y comienza líder de su grupo en la Liga de Naciones.

      Los de Luis de la Fuente, que se adelantaron a los dos minutos gracias a Lamine Yamal, estuvieron contra las cuerdas frente a Inglaterra, que con 2-1 a favor falló un penalti por medio de Harry Kane.

      En la media hora final y espoleados por el error del delantero, Álex Baena y Mikel Oyarzábal le dieron la vuelta al marcador y provocaron que la campeona del mundo comience su reinado con victoria.

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