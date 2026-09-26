España le da la vuelta a Inglaterra en una noche de locura en Wembley

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Londres, 26 de septiembre (EFE).— España estrenó su segunda estrella de campeona del mundo con una remontada en Wembley. La selección de Luis de la Fuente venció 3-2 a Inglaterra en su debut en la Liga de Naciones, después de desperdiciar varias ocasiones, perder la ventaja y quedar a un penalti de verse dos goles abajo.

Lamine Yamal abrió el marcador a los dos minutos tras aprovechar un error de Marc Guéhi en la salida inglesa. España tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero Ferran Torres falló dos mano a mano y otro gol suyo fue anulado por fuera de juego.

Inglaterra castigó esos errores en apenas cuatro minutos. Anthony Gordon empató al 36 y Harry Kane puso el 2-1 al 40 con un cabezazo desviado por Marc Cucurella. La selección española se marchó al descanso en desventaja pese a haber creado las ocasiones más claras del primer tramo.

El partido pudo quedar cuesta arriba para España en la segunda mitad. Tras una falta de Rodri sobre Jude Bellingham, el árbitro señaló un penalti con ayuda del VAR. Kane lo mandó al larguero y dejó con vida a los visitantes.

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La reacción llegó poco después. Nico O´Reilly perdió la pelota cerca de su área y Álex Baena empató al minuto 60 con un disparo desde la frontal. Con Inglaterra aún golpeada por la ocasión desperdiciada, Mikel Oyarzábal culminó la remontada al 74: recibió tras una larga combinación y elevó el balón por encima del portero James Trafford.

La victoria deja a España con tres puntos en el grupo A3 de la Liga de Naciones. Su siguiente partido será el martes 29 de septiembre ante Croacia, en Sevilla. La Real Federación Española de Fútbol confirmó que Wembley sería el estreno competitivo de la selección tras conquistar su segundo Mundial.

Goles: Lamine Yamal (2´), Anthony Gordon (36´), Harry Kane (40´), Álex Baena (60´) y Mikel Oyarzábal (74´).