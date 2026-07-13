Gigantes ganan con apuros 3-1 a Rockies

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN FRANCISCO.- El dominicano Rafael Devers anotó la carrera del desempate en una octava entrada de dos carreras cuando el receptor Hunter Goodman hizo un tiro descontrolado al jardín central en un intento de robo de base, y los Gigantes de San Francisco se sobrepusieron al segundo jonrón dentro del parque como primer bate de Jake McCarthy esta temporada para vencer el domingo por 3-1 a los Rockies de Colorado.

San Francisco ganó tres de cuatro en la serie y llegó al receso del Juego de Estrellas en el cuarto lugar del Oeste de la Liga Nacional con marca de 41-55. Los Gigantes han ganado 21 de sus últimos 23 juegos en casa contra Colorado y tienen récord de 36-7 en San Francisco ante los Rockies desde 2021.

Colorado ha perdido cuatro de cinco y tiene el peor registro de la Liga Nacional con 39-59. Los Rockies están 17-34 como visitantes.

El sencillo impulsor de Drew Gilbert empató el marcador en la cuarta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Devers abrió la octava con una base por bolas ante Antonio Senzatela (9-2) y llegó a tercera con el sencillo de Bryce Eldridge con un out. Grant McCray entró como corredor emergente por Eldridge y arrancó hacia segunda en el primer lanzamiento a Willy Adames.