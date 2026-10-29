logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde

Gilberto Mora suma ocho partidos en el Apertura 2026 y podría ser convocado para la Fecha FIFA.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 01:23 p.m.
A
Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       El encuentro entre México y Colombia en Baltimore, Estados Unidos, el 26 de septiembre, era el último partido de Gilberto Mora, hasta esta noche, frente a las Águilas del América en el Estadio Banorte.


      El joven de los Xolos de Tijuana se presentó como el nuevo 10 de la Selección Mexicana y fue el héroe que rescató el empate a un gol. Después de ese encuentro, "Morita" no tuvo actividad ni con su equipo ni con el Tricolor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un mes después, Gil reapareció en la Liga MX y la afición azulcrema le recordó su lugar en el futbol mexicano. El volante de 18 años ingresó de cambio por Ángel Zapata y el Coloso de Santa Úrsula se rindió ante él.
      Desde que inició sus ejercicios de calentamiento y cuando fue llamado por Sebastián Abreu, el público capitalino comenzó a ovacionar a Gilberto; sin embargo, cuando entró y el sonido local lo anunció, los aplausos y algarabía fue total.
      El último partido de Gil con los fronterizos había sido el 20 de septiembre, en el estadio Hidalgo ante los Tuzos de Pachuca. Aquella tarde empataron a dos goles y el mexicano convirtió el primer gol de Tijuana.
      Con este cotejo ante las Águilas ya suma ocho en el actual torneo Apertura 2026; dos entrando de cambio.
      Gilberto Mora podría ser convocado por Rafael Márquez para la Fecha FIFA de noviembre, en la que se disputarán en contra de Jamaica el boleto al Final Four de la Nations League de la Concacaf.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde
      Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde

      Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde

      SLP

      El Universal

      Gilberto Mora suma ocho partidos en el Apertura 2026 y podría ser convocado para la Fecha FIFA.

      Canelo Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo
      Canelo Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

      "Canelo" Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

      SLP

      El Universal

      La preparación incluye la ceremonia de pesaje y la conferencia previa a la pelea del 31 de octubre.

      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17
      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17

      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17

      SLP

      El Universal

      Lesiones afectaron el rendimiento de México en el partido decisivo contra Nigeria

      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres
      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres

      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres

      SLP

      AP

      El juicio de Ivan Toney se programó para junio de 2028, coincidiendo con la Eurocopa en Inglaterra.