Gilberto Mora entra de cambio ante América; el Banorte se rinde
Gilberto Mora suma ocho partidos en el Apertura 2026 y podría ser convocado para la Fecha FIFA.
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El encuentro entre México y Colombia en Baltimore, Estados Unidos, el 26 de septiembre, era el último partido de Gilberto Mora, hasta esta noche, frente a las Águilas del América en el Estadio Banorte.
El joven de los Xolos de Tijuana se presentó como el nuevo 10 de la Selección Mexicana y fue el héroe que rescató el empate a un gol. Después de ese encuentro, "Morita" no tuvo actividad ni con su equipo ni con el Tricolor.
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Un mes después, Gil reapareció en la Liga MX y la afición azulcrema le recordó su lugar en el futbol mexicano. El volante de 18 años ingresó de cambio por Ángel Zapata y el Coloso de Santa Úrsula se rindió ante él.
Desde que inició sus ejercicios de calentamiento y cuando fue llamado por Sebastián Abreu, el público capitalino comenzó a ovacionar a Gilberto; sin embargo, cuando entró y el sonido local lo anunció, los aplausos y algarabía fue total.
El último partido de Gil con los fronterizos había sido el 20 de septiembre, en el estadio Hidalgo ante los Tuzos de Pachuca. Aquella tarde empataron a dos goles y el mexicano convirtió el primer gol de Tijuana.
Con este cotejo ante las Águilas ya suma ocho en el actual torneo Apertura 2026; dos entrando de cambio.
Gilberto Mora podría ser convocado por Rafael Márquez para la Fecha FIFA de noviembre, en la que se disputarán en contra de Jamaica el boleto al Final Four de la Nations League de la Concacaf.
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