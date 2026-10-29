Muere Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y líder histórico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue referente histórico de la izquierda mexicana, su trayectoria estuvo marcada por la lucha democrática, la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México y una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional por la expropiación petrolera de 1938.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue gobernador de Michoacán, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y candidato presidencial en tres ocasiones.En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cárdenas aceptó la presidencia honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex), creada para analizar las perspectivas de la industria petrolera y formular recomendaciones para la empresa pública.Cárdenas será velado en el Panteón Francés de Legaria, en la Ciudad de México.Une a toda la clase política del paísSu muerte generó reacciones entre la clase política, que reconoció su legado democrático y su papel en la historia de la izquierda mexicana.La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó su muerte y afirmó: Fue "un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país". También destacó que en 1988 encabezó "un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanos".La Mandataria consideró que aquella jornada electoral, en la que sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como Presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. "Cuauhtémoc Cárdenas vive por siempre en la historia de México", expresó.El expresidente Andrés Manuel López Obrador también envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del ingeniero."Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", escribió.El expresidente Vicente Fox Quesada lamentó la muerte de Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura fundamental en la construcción democrática de México.Fox y Cárdenas fueron contendientes para la elección presidencial del año 2000."Fuimos adversarios políticos, pero nos unió algo más grande: la convicción de que México merece una democracia plena, libertades y un futuro de mayores oportunidades", expresó.Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, reconoció la trayectoria del ingeniero.