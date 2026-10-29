INE registra 15 renuncias de cercanos a Taddei

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registra 15 bajas de personal de confianza cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y se esperan más en los próximos días. Las renuncias se dieron todas en el primer día de Blanca Cruz García como presidenta interina del organismo.

En un encuentro con medios, Cruz García dijo que los 10 consejeros en activo evaluarán la pertinencia de que Roberto Félix, el secretario Ejecutivo cercano a Taddei, también deje el instituto. Por el momento, se mantendrá en el cargo.

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"Esa revisión es necesaria, se tiene que hacer de todos los perfiles, insisto, de los que forman parte de la Junta General Ejecutiva y de aquellos que, aunque no forman la parte de la Junta, sí forman parte de titularidades en unidades técnicas, incluso, en coordinaciones, o sea que tienen un nivel directivo. Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros", dijo Cruz.De estas 15 renuncias, tres fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández Casillas.Otras 12 se presentaron la noche del martes y ella fue notificada apenas terminando la sesión del Consejo General donde rindió protesta como consejera presidenta.Valoran notificar las anomalíasLa consejera presidenta también dijo que, en la mesa de consejeros, están delineando las posibilidades que tienen de dar vista a alguna instancia como el Órgano Interno de Control u otra responsable de revisar las irregularidades que lleguen a encontrar en la gestión de Taddei.Detalló que ellos, como consejeros, no pueden iniciar una investigación contra la gestión de Taddei, pero si encuentran algo relevante pueden dar vista a alguna instancia que sí se encargue de ello."Lo que estamos analizando (...) es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No sólo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva."Nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva, es avisar: ´Yo te pongo de conocimiento que tenemos tal cual situación y que se deslinden responsabilidades´, que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Auditoría Superior de la Federación", dijo.Este miércoles, el Consejo General del INE tomó protesta a Blanca Cruz García como consejera presidenta del organismo, en un periodo provisional para continuar con los trabajos del Proceso Electoral Federal 2026-2027, ante la renuncia de Taddei.En su primer mensaje, Cruz García ofreció abrir el organismo a las investigaciones pendientes por el escándalo de los contratos a modo a proveedores cercanos a la extitular del organismo electoral."Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones, desde esta presidencia provisional instruimos a todas las áreas competentes a proporcionar documentación, información y a colaborar para que se hagan las investigaciones", dijo.Además, garantizó que durante su presidencia interina el Órgano Interno de Control "contará con plena autonomía" para cumplir con sus facultades y coordinarse libremente con la Auditoría Superior de la Federación.