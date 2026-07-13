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Gimnastas del CDP en el Dual Meet

Demostraron disciplina y crecimiento técnico en cada una de sus rutinas

Por Romario Ventura

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Gimnastas del CDP en el Dual Meet
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      Con el objetivo de fortalecer la preparación competitiva y fomentar la convivencia deportiva, se llevó a cabo el Dual Meet Gala vs. Club Deportivo Potosino, encuentro celebrado en las instalaciones de la Escuela de Gimnasia Gala, bajo la dirección de la profesora Esmeralda Martínez Andrade.

      El Club Deportivo Potosino estuvo representado por un grupo de talentosas gimnastas que demostraron su compromiso, disciplina y crecimiento técnico en cada una de sus rutinas.

      En el Nivel 2 participó Ximena Gutiérrez López de Lara, mientras que en el Nivel 3 compitieron Ana Luis Moctezuma Pérez, Bárbara López López, Luciana Enríquez Guillén y Ángela Kury Dibildox. Por su parte, en el Nivel 4 representó al club María Moreno Rodríguez.

      Este encuentro permitió a las atletas adquirir experiencia competitiva en un ambiente de compañerismo y aprendizaje, reforzando los valores que caracterizan a la gimnasia artística, como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

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      El Club Deportivo Potosino también reconoció el respaldo de Alma Delia, presidenta de la Comisión de Gimnasia Artística, así como la labor de la entrenadora Esmeralda Martínez Andrade y el apoyo de las familias, quienes fueron parte fundamental para la realización de este evento.

      Finalmente, la institución felicitó a todas las participantes por su entrega, esfuerzo y actitud durante la competencia, destacando que este tipo de encuentros contribuyen al desarrollo deportivo y personal de las gimnastas, al tiempo que fortalecen los lazos de amistad entre las diferentes escuelas de la disciplina.

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