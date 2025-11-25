Goleadas y garra en la Liga Azteca

El Torneo Mictlán 2025 en la categoría Ascenso Héctor Leyva de la Liga de Futbol Azteca regaló este domingo 23 de noviembre una jornada cargada de emociones, goleadas contundentes y actuaciones individuales para enmarcar. Desde temprano, las canchas vibraron con el eco de los gritos, los tambores improvisados y el ánimo inquebrantable de las porras de barrio que jamás fallan.

IMPONE SU LUNA LLENA

El Deportivo Luna salió iluminado y con el colmillo afilado, propinando una goleada de 6–0 al Deportivo Paisanos. Luis Mora brilló con un doblete, acompañado por los goles de Isidro Reyes, Ever Vaquera, Sergio Salazar y Erick Jesús Santana, quienes hicieron temblar las redes durante los 90 minutos. El árbitro fue Juan Mendoza Rebollozo.

TRIUNFA POR LA MÍNIMA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un duelo cerrado y lleno de tensión, Comercializadora H.A. consiguió un valioso triunfo de 1–0 sobre Deportivo Maratuz, gracias al tanto solitario de Alfredo Rodríguez. La anotación cayó como un balde de agua fría para Maratuz, que no logró reaccionar. De nueva cuenta, Juan Mendoza Rebollozo dirigió con firmeza y buen criterio.

LLUVIA DE GOLES

Uno de los juegos más vibrantes fue el triunfo 6–2 de Alianza F.C. sobre Real Gales. Pablo Leos se convirtió en la figura del día al firmar un espectacular póker de anotaciones. Francisco Esquivel e Iván Espinoza cerraron la goleada. Real Gales intentó responder con los tantos de Leonardo Lerma y Mario Navarro, pero no fue suficiente ante el vendaval ofensivo. El duelo fue comandado por el árbitro José Socorro Gómez.

FIRMA VICTORIA

En otro encuentro cargado de intensidad, Atlético de Turrubiartes se impuso 2–0 a Unión Julias. José Turrubiartes fue el héroe del juego con un doblete que selló la victoria y encendió a sus seguidores. Ulises Ochoa Madrigal tuvo un desempeño correcto como árbitro, permitiendo un partido fluido y sin incidentes.

FIRMAN UN EMPATE DE ALARIDO

El duelo más cardiaco de la jornada lo protagonizaron Carpintería Benja’s F.C. y Deportivo Doble RR, que ofrecieron un festival de goles digno de final. Jovani Martínez, Alexis Gallegos y Adrián La Cruz se encargaron de los tres tantos de Benja’s, mostrando garra y contundencia al frente. Pero Doble RR nunca bajó los brazos: Luis Eduardo Contreras se despachó con un doblete y Gustavo Alcantar completó la igualada. El árbitro fue Martín Guzmán Rodríguez.

GRAN VICTORIA

En un choque que parecía más batalla campal que partido, Atlético Paisanos se impuso 3–1 a los Zorros del Desierto. Los Zorros rugieron primero con el tanto de Christian Guadalupe Reyes, pero después Paisanos soltó el golpe definitivo: Jesús Tapia, Christian Cruz e Iván Sánchez clavaron los tres goles que cambiaron la historia. El árbitro fue José Luis Martínez.

GANA UN THRILLER DE SIETE GOLES

Otro partidazo se vivió con Buenavista F.C., que se llevó una victoria sufrida pero sabrosa por marcador de 4–3 ante Atlético Salazares. Juan Quistiano firmó un doblete, Asael Yañez puso uno más y José García selló la cuenta para los de Buenavista. Del lado rival, Rodrigo Olvera se mandó un “hat-trick” espectacular que mantuvo a Salazares con vida hasta el final y que arrancó aplausos incluso de la afición contraria. El arbitraje volvió a estar en manos de José Luis Martínez.

2DA/FUERZA

En un choque de puro orgullo, Carpintería Gody F.C. y Deportivo San Alberto se enfrascaron en un partido de fuerza y táctica que terminó repartiendo puntos 1-1. Juan Hernández abrió el marcador para Gody’s, pero Héctor Ontiveros empató con un derechazo que dejó sin reacción al arquero. El silbante fue Ulises Ochoa Madrigal

GANÓ CON AUTORIDAD

Spartanos F.C. quiso imponer músculo 3–1, Christian Eduardo Silva adelantó a los Spartanos, pero los Titans despertaron con tres dardos bien colocados de Juan Diego Mireles, Jonathan Gómez y Kevin Chávez. Rafael Martínez Martínez dirigió un duelo de ida y vuelta donde Titans terminó celebrando con puños en alto.

BUEN TRIUNFO

Los Muchachos de Don Beto ganan un partido bravo 2–1 a Descendencia Bravos Los Muchachos de Don Beto hicieron honor a su nombre. Con goles de Jonathan Hernández y Francisco Javier Amaya, se llevaron un duelo durísimo ante una Descendencia Bravos que peleó hasta lo último. Alicio Hernández puso el descuento y casi arma el milagro. El árbitro fue José Esteban Castillo Martínez

GRAN PARTIDO

Cuates de Puebla dan la voltereta y superan 4–3 a Deportivo Reyes Colombia. Reyes Colombia arrancó con todo gracias a los goles de Víctor Castillo (2) y Alexis Hernández, pero Cuates de Puebla soltó el repertorio completo para armar la remontada de la jornada. Alberto Navarro marcó doblete, José Guadalupe Puebla añadió otro y Antonio Macías completó la fiesta. José Turrubiartes tuvo que meter autoridad en el juego.

GANÓ BIEN

Inter San José domina y vence 3–0 al Atlético Maracruz. Roberto Zambrano, Adolfo Saavedra y Pedro Ramírez firmaron los tres goles con sello de confianza total. Bajo la mirada del árbitro Miguel Ángel González López, San José jugó como si tuviera prisa por meter más y Maracruz nunca encontró respuestas.