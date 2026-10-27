Llegan los monoplazas para el GP de México

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El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se aproxima y la logística de la Fórmula 1 avanza de manera significativa. Este lunes, se recibió en el Autódromo Hermanos Rodríguez más de 50 toneladas de material necesario para la competencia, que se celebrará próximamente. Tras la reciente victoria de Kimi Antonelli en el Circuito de las Américas, las 11 escuderías de la categoría han preparado sus equipos para participar en esta carrera en la capital mexicana.

La carga, que incluye monoplazas y componentes técnicos, llegó de Austin, Texas, en siete aviones de carga Boeing 747. Este evento marca un hito, ya que es la primera vez en la era actual de la Fórmula 1 que se presentan los monoplazas V6 turbo híbridos bajo la reglamentación vigente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el país.

Todos los aviones aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde posteriormente se cargaron en camiones para su traslado al autódromo. Este será el undécimo Gran Premio que se celebra en México desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, un evento que ha adquirido relevancia en el calendario de la competencia automovilística.

La espera por parte de los aficionados al automovilismo es considerable, dado que este evento no solo representa una oportunidad para ver a algunos de los mejores pilotos del mundo en acción, sino que también destaca la infraestructura y organización del país en el ámbito deportivo. La llegada del equipo y de los monoplazas constituye un paso fundamental en la preparación para una de las carreras más esperadas de la temporada.

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A medida que se acerca la fecha del evento, los organizadores y equipos trabajan en los últimos detalles para garantizar que todo se desarrolle con normalidad. La combinación de emoción y logística compleja hace del Gran Premio de la Ciudad de México un acontecimiento que atrae la atención tanto local como internacional, consolidando aún más la importancia del país en el mundo de la Fórmula 1.