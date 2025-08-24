Gyokeres anota en la goleada del Arsenal

LONDRES.- Viktor Gyokeres anotó sus primeros goles con el Arsenal en una contundente victoria el sábado 5-0 en la Liga Premier ante el Leeds.

La victoria fue precedida por la presentación del nuevo fichaje Eberechi Eze, cuyo traspaso desde el Crystal Palace fue confirmado mientras los aficionados de los Gunners tomaban sus asientos en el Estadio Emirates. El internacional inglés recibió una gran ovación cuando fue presentado a la multitud momentos antes del inicio del partido.

Jurrien Timber abrió el marcador a los 34 minutos con un tiro de esquina para el especialista en jugadas a balón parado Arsenal, antes de que Bukayo Saka duplicara la ventaja del equipo local al borde del descanso.

Gyokeres se recuperó tras fallar una oportunidad fácil en el primer tiempo para debutar en casa anotando después de tres minutos del reinicio, avanzando con fuerza en el área de penal del Leeds antes de disparar a ras de derecha y que superó a Lucas Perri.

