Haaland vuelve a marcar y sella el triunfo de Noruega
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Erling Haaland puso fin a una racha de dos partidos sin marcar con Noruega al anotar el tercer gol en la victoria del sábado 3-1 sobre Gales en la Liga de Naciones en Oslo.
El astro del Manchester City parecía encaminada a encadenar tres encuentros sin anotar —una anomalía para un jugador que promedia al menos un gol por cada partido internacional que disputa— hasta que Connor Roberts provocó un penal al derribar a Andreas Schjelderup a los 85 minutos
El jugador de 26 años mantuvo la calma mientras esperaban a que los árbitros revisaran el VAR y luego disparó a la derecha del portero galés Karl Darlow.
Casi consigue el segundo en el tiempo añadido, pero tuvo que conformarse con su cuenta de 66 goles en 60 apariciones con Noruega, ampliando su récord nacional.
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El ritmo goleador de Haaland no se veía desde que "der Bomber" Gerd Muller anotó 68 en 62 partidos con Alemania Occidental, incluido el gol decisivo en la final del Mundial de 1974.
Noruega necesitó un tanto de Antonio Nusa para abrir el marcador al 59, después de que la defensa de Gales no lograra despejar adecuadamente un saque de esquina.
Haaland asistió a Schjelderup para el 2-0 con una definición sencilla poco después, pero David Brooks le puso emoción al desenlace con un brillante disparo que pasó por encima del guardameta.
Haaland acabó luego con el suspenso para asegurar la segunda victoria de Noruega en el Grupo A4.
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