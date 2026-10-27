Kane conquista el Balón de Oro

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Harry Kane vivió una noche significativa durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, donde no solo fue reconocido como el mejor delantero del año, sino que también se llevó el título de mejor futbolista del mundo. El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa superó en votos a Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Lamine Yamal, del Barcelona.

Con este triunfo, Kane se convierte en el quinto jugador de Inglaterra en recibir el prestigioso galardón de la revista France Football, uniéndose a una lista que incluye a:

Stanley Matthews (1956)

(1956) Bobby Charlton (1966)

(1966) Kevin Keegan (1978 y 1979)

Michael Owen (2001).

Este reconocimiento pone fin a una sequía de 25 años sin que un futbolista inglés haya ganado el Balón de Oro, una espera significativa en la historia del deporte.

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La victoria de Kane también tiene un impacto en el estatus de Inglaterra en el contexto futbolístico global, acercando al país a selecciones como:

Países Bajos

Portugal

Alemania , que han acumulado siete galardones, y a:

, que han acumulado siete galardones, y a: Argentina

Francia, que suman ocho trophies.

Este año marca el sexto Balón de Oro en la historia del Bayern Múnich, tras los obtenidos anteriormente por:

Franz Beckenbauer

Karl-Heinz Rummenigge

Gerd Müller.

Kane es también el primer centrodelantero en recibir el galardón en tres años; desde la victoria de Karim Benzema, otros futbolistas reconocidos incluyen a los extremos:

Lionel Messi

Ousmane Dembelé , así como al mediocampista:

, así como al mediocampista: Rodrigo Hernández.

Es notable que en la edición anterior el jugador londinense ocupó el puesto número 13 en las votaciones, y solo en tres ocasiones previas, en 2017, 2018 y 2024, había llegado al Top Ten, sin embargo, siempre se mantuvo en el décimo lugar.

La ceremonia fue especial para Kane, ya que coincidió con el 70 aniversario de la primera entrega del Balón de Oro, que fue otorgado a Stanley Matthews, razón por la cual el evento tuvo lugar en Inglaterra. Con este par de reconocimientos, Kane cerró una de las noches más memorables de su carrera, un logro que quedará grabado en su historia personal y profesional.