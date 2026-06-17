Hermanas Williams irán a Wimbledon

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pero incluso con una edad combinada de 90 años, los rivales aún deberían desconfiar de enfrentarse a las hermanas Williams en Wimbledon.

Serena y Venus ganaron en conjunto 21 títulos sobre el célebre césped del All England Club en sus carreras de individuales y dobles, y ahora van por uno más.

Los organizadores de Wimble-

don anunciaron el martes que otorgaron una invitación de comodín a las hermanas Serena y Venus Williams para el torneo dobles y que comienza en menos de dos semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión llega después de que Serena, de 44 años, regresara recientemente a la competencia tras casi cuatro años alejada del tenis profesional.

Venus, que ha seguido compitiendo de manera esporádica, cumple 46 años el miércoles.

Las hermanas han ganado 14 títulos de Grand Slam juntas en dobles, incluidos seis en Wimbledon —el primero en 2000 y el último en 2016. Sus dos primeros títulos de dobles en Wimbledon, en 2000 y 2002, llegaron con comodines.

En total, sus registros en el All England Club se ven así: siete títulos de individuales para Serena y cinco títulos de individuales para Venus; además de seis títulos de dobles en Wimbledon juntas; un título de dobles mixtos para Serena con Max Mirnyi en Wimbledon en 1998; una medalla de oro en individuales para Serena en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un oro en dobles para las hermanas en esos mismos Juegos. En total son 21 trofeos y medallas —porque sus potentes saques siempre hicieron más daño en césped que en cualquier otra superficie.

Con sus seis títulos en dobles, las hermanas Williams comparten el récord de más trofeos como pareja en dobles femenino en Wimbledon con Suzanne Lenglen y Elizabeth Ryan, quienes ganaron cinco títulos consecutivos de 1919 a 1923 y un sexto en 1925.

Las hermanas Williams jugaron dobles juntas por última vez en el Abierto de Estados Unidos de 2022, donde perdieron su partido de primera ronda. Fue la primera vez que jugaban dobles juntas en 4 años y medio.

En su primera competencia desde 2022, Serena ganó la semana pasada su partido de dobles con su compañera canadiense Victoria Mboko en el Queen´s Club de Londres. Pero la pareja tuvo que retirarse después de que Mboko se lesionara la rodilla en su partido de individuales.

En el Abierto de Berlín el martes, Serena y Muchova fueron derrotadas 6-4, 6-4 por Giuliana Olmos y Erin Routliffe.