Importante victoria de Potosinos FC

El Potosinos Futbol Club consiguió su primera victoria como visitante en la temporada 2025-2026 de la Tercera División, tras vencer 3-2 al Jaral del Progreso en partido correspondiente a la jornada 10 del Grupo XII, disputado en el Parque Metropolitano.

El resultado permitió al conjunto potosino alcanzar 17 puntos y retomar el paso tras varios encuentros sin triunfo, mientras que Jaral del Progreso permaneció con 10 unidades a la espera de la conclusión de la fecha para definir su posición en la tabla.

El partido mostró un inicio equilibrado, con ambos equipos generando llegadas, pero fue Potosinos quien logró abrir el marcador al minuto 16 gracias a un disparo de Alejandro Juárez dentro del área. En el inicio del segundo tiempo, al min 48’, Jesús Hernández igualó para los locales con un tiro desde fuera del área, pero Juárez volvió a aparecer al min 52’ para devolver la ventaja al Potosinos FC.

El tercer tanto del delantero potosino llegó al minuto 79 con un remate de cabeza que amplió la diferencia a 3-1. En tiempo de compensación, Moisés Ortega descontó para Jaral del Progreso, aunque sin tiempo suficiente para evitar la derrota.

El partido dejó evidencias de la capacidad ofensiva de Potosinos, pero también de las vulnerabilidades defensivas que deberán corregir en sus próximos compromisos, especialmente al enfrentar equipos que presionan en la media cancha y generan opciones desde fuera del área.

El equipo dirigido por René Isidoro García enfrentará el sábado 8 de noviembre a las 16:00 horas, a Magos Unión Deportiva en la López Mateos.