Fallece Fermín Lugo L.

Matehuala.- La mañana del miércoles se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del licenciado Fermín Lugo López, quien por muchos años fue el Juez del Registro Civil número 1 en Matehuala, cargo que lo hizo ser muy conocido en la ciudad ya que estuvo en este puesto durante varias administraciones municipales.

Lugo López por varios trienios fue el Juez del Registro Civil número 1, cargo que desempeñó hasta el año 2018, muchos matehualenses lo recuerdan por que fue el encargado de llevar a cabo su matrimonio civil, además de que mientras hacia su enlace matrimonial, siempre daba sabias palabras y muchos consejos a los recién casados para que tuvieran un feliz matrimonio y muy duradero.

Además de ser Juez ejercía la abogacía, fue representante jurídico del Partido Revolucionario Institucional en varias elecciones, cabe destacar que era egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, gracias a su trabajo se hizo muy conocido en el municipio donde mucha gente lo solicitaba para casarlos.

Su cuerpo está siendo velado en Jardines de la Luz, la misa será este jueves en la Capilla de la Luz a las cuatro de la tarde y posteriormente será su sepelio en Jardines de la Luz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí