Impulsarán el raquetbol en San Luis Potosí

En entrevista con Pulso, la Asociación Potosina de Raquetbol dio a conocer los temas abordados en su junta previa realizada en el Club Deportivo Potosino, donde participaron entrenadores y representantes de diversos clubes con el propósito de fortalecer el futuro de esta disciplina en el estado.

Durante el encuentro estuvieron presentes la nueva directiva encabezada por la presidenta Ruth Angélica Martínez López, la vicepresidenta Mireya Elvira Bernal Rodríguez, la secretaria Alma Rosa Nava Pro, la tesorera Verónica del Carmen Contreras Meneses, el representante jurídico Jorge Aquileo Vidales Elías, el primer vocal Jorge Gaeta Delgadillo, la segunda vocal María Elizabeth Morales Vega y el tercer vocal Luis Antonio Esparza Castro. Asimismo, se designó a José de Jesús de Alba Ortiz como Comisario.

La asociación expuso sus principales metas, entre las que destacan la inclusión de la categoría masters y la reincorporación de jugadores que en los últimos años se habían alejado del raquetbol para practicar otras disciplinas. El objetivo central, señalaron, es recuperar los tiempos en que San Luis Potosí era reconocido como la cuna de campeones nacionales e internacionales, mediante la unión de los clubes deportivos locales.

IMPULSO AL RAQUETBOL POTOSINO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirigencia planea fomentar la participación en torneos internos y externos para generar unidad, aumentar el número de atletas y brindar un mayor respaldo a los jugadores. Asimismo, se pretende organizar competencias con amplia convocatoria que permitan canalizar apoyos de la asociación directamente a los deportistas.

Otro de los puntos clave es la infraestructura. Aunque actualmente cinco clubes cuentan con canchas suficientes para realizar torneos, se destacó la necesidad de mejorar o ampliar las instalaciones, por lo que se buscará un diálogo constante con los clubes para atender estas necesidades.

UNIÓN ENTRE CLUBES

Y RESPALDO INSTITUCIONAL

Uno de los propósitos de la asociación es reunir a las familias y fomentar la convivencia entre clubes. Para ello, se planea solicitar al Instituto Potosino del Deporte el uso de sus instalaciones, a fin de ampliar el alcance de la disciplina. No obstante, se reconoció que la colaboración con la Federación Mexicana de Raquetbol es compleja debido a recientes cambios en ambas organizaciones, lo que exigirá tiempo y trabajo para lograr una coordinación efectiva.

También se discutió la entrega de cuentas de la dirigencia anterior que encabezo Marco Antonio Galindo Pérez. La nueva mesa directiva señaló que aún no se han recibido los libros ni documentos oficiales de la gestión pasada, únicamente un informe en formato Excel que se considera insuficiente según los estatutos de la asociación. Aun así, se mostraron en disposición de recibir la información pendiente, siempre que esté debidamente respaldada.

RAQUETBOL INFANTIL,

PRIORIDAD EN LA AGENDA

Con miras al futuro, uno de los ejes principales será el impulso al raquetbol infantil. La asociación busca diseñar estrategias para enganchar a los niños en el deporte y formar a los campeones del mañana. Entre las propuestas, destacan la organización de torneos entre clubes hermanos, la realización de clínicas deportivas a cargo de figuras destacadas como Santiago y la invitación a jóvenes talentos con experiencia internacional para inspirar a las nuevas generaciones.