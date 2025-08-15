Inauguran 1ras. olimpiadas de robots en Pekín

Pekín.- Los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides quedaron inaugurados este jueves en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad ‘Cinta de Hielo’ de Pekín, con la participación de 280 delegaciones de 16 países que competirán hasta el 17 de agosto en 26 disciplinas repartidas en cuatro categorías.

La ceremonia de apertura, celebrada ante un aforo cercano a las dos terceras partes del total de 12,000, incluyó una coreografía inicial liderada por 15 robots Booster T1 y K1, y un primer desfile en el que 25 robots con inteligencia artificial marcharon de forma autónoma en formación, sin control remoto.

Durante la apertura, se reprodujo el esquema de unos Juegos Olímpicos, con encendido simbólico de una suerte de llama que representa el corazón de los atletas, juramento de los robots participantes y vuelta olímpica.

El espectáculo incluyó actuaciones musicales con cantantes de renombre local acompañados por los mismos robots que han protagonizado en los últimos meses competiciones como la RoboCup, exhibiciones de boxeo o la media maratón de Pekín.

El recinto, que acogió pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, ha sido transformado en una ‘cinta azul’ con campo deportivo y varias pistas en el centro para competiciones de futbol y gimnasia de suelo.

El programa deportivo se divide en disciplinas competitivas, de exhibición, de escenario y periféricas. Las competitivas incluyen pruebas como 100 metros, 400 metros, relevos 4×100, 100 metros vallas, salto de longitud sin carrera, salto de altura vertical, ejercicio de gimnasia de suelo y futbol, este último bajo la marca ‘RoboCup Asia-Pacific Beijing Masters’.