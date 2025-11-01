Inauguran el Nal. de Beisbol

Con un ambiente cien por ciento beisbolero y de pasión por el “rey de los deportes”, se llevó a cabo con éxito la inauguración del Campeonato Nacional de Beisbol Categoría Máster (40-49 años) en el municipio minero de Villa de la Paz, San Luis Potosí, donde se reunieron distinguidas novenas de diversos estados.

La justa deportiva tiene como sede principal el Estadio Dr. Francisco Gárate Valdéz, ubicado a los pies del emblemático Cerro El Fraile, y como subsede el Parque Veteranos de Matehuala. El torneo se desarrolla con el respaldo de la Asociación de Beisbol del Estado de San Luis Potosí, encabezada por el Ingeniero Noé Ávila Mayorga, así como con el apoyo del Comité Organizador presidido por Pedro Carmona.

En el juego inaugural, la Selección de San Luis Potosí A, dirigida por el propio Juan Gómez y asistida por los experimentados Luis Alberto “El Molacho” y Edgar Beltrán, mostró un poder ofensivo contundente al imponerse 10 carreras a 3 sobre Baja California Sur (BCS).

El momento clave llegó en la tercera entrada, cuando un cuadrangular de tres carreras de Saúl Montoya, exjugador de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), encendió la ofensiva potosina con un rally de cinco anotaciones. En la cuarta baja, Fernando Guerrero amplió la ventaja con otro home run de tres carreras por el jardín izquierdo, consolidando la victoria para los locales.

Desde la lomita, Elder Rojas firmó una destacada actuación al lanzar siete entradas completas, permitiendo nueve hits y tres carreras, además de ponchar a cuatro rivales y otorgar cinco bases por bola, asegurando el triunfo para los potosinos.

Posteriormente, en su segundo compromiso celebrado en Matehuala, la novena de San Luis Potosí A se enfrentó al conjunto invicto de Nuevo León, que venía de vencer 11-1 al Estado de México. En un duelo cerrado y emocionante, los regios se llevaron el triunfo 6-4, aprovechando las oportunidades que los potosinos dejaron escapar. El cuadro local dejó 15 corredores en base, y se cumplió el conocido refrán beisbolero: “las carreras que tú no hagas, las hace el enemigo”.