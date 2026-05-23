Inglaterra presenta su lista para la Copa
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México.- La Selección de Inglaterra comenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 el 17 de junio enfrentado a Croacia.
Los Tres Leones debutarán, en el Mundial, jugando en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Dicho partido contra los croatas será el primero del Grupo L, ya que horas después Ghana y Panamá medirán fuerzas en el BMO Field de Toronto.
Los siguientes juegos de los ingleses serán contra los ghaneses en el Gillette Stadium de Massachusetts y cerrarán la fase de grupos ante los panameños en el MetLife
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ELLOS SON LOS CONVOCADOS DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL
· Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.
· Defensas: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O´Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.
· Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.
· Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.
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