Inicia Sinner defensa del título de Finales ATP

TURÍN, Italia.- Jannik Sinner comenzó la defensa de su título en las Finales ATP con un sólido inicio ante sus fanáticos locales, al vencer el lunes 7-5, 6-1 a Felix Auger-Aliassime.

Para también reclamar el puesto número 1 al final del año, Sinner necesita ganar el evento de fin de temporada que recibe a los ocho mejores jugadores y esperar que Carlos Alcaraz no llegue a la final.

Auger-Aliassime, clasificado en el octavo puesto, pareció ralentizado por un problema en la pantorrilla izquierda y fue atendido dos veces por un entrenador durante el segundo set. Sinner ganó el título en Turín el año pasado sin perder un set y no ha perdido en el evento desde la final de 2023 ante Novak Djokovic.

Sinner también ha ganado sus cuatro enfrentamientos contra Auger-Aliassime este año, incluyendo una semifinal del Abierto de E.U. y la reciente final del Masters de París.

Sinner y Alexander Zverev lideran el grupo Bjorn Borg con una victoria cada uno después de que Zverev venciera a Ben Shelton el domingo. Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Fritz vence al agotado

Musetti

Más temprano, Taylor Fritz venció al último en entrar, Lorenzo Musetti, 6-3, 6-4.

A diferencia de Musetti, quien hizo su debut, Fritz tiene experiencia en el torneo después de alcanzar la final el año pasado y las semifinales en su debut en 2022. También había pasado la última semana preparándose en cancha cubierta.

“Diría que es una victoria muy importante si quiero sobrevivir el grupo”, dijo Fritz. “Él juega de manera bastante diferente con los slices y todo eso. Así que me tomó un tiempo acostumbrarme”.

“Pude evitar que me rompieran el servicio al principio del partido cuando él tuvo algunas oportunidades. Luego siento que me metí más en el partido… Creo que jugué muy bien”.

Musetti fue un reemplazo de emergencia después de que Djokovic se retiró con una lesión en el hombro después de vencer al italiano en la final de Atenas el sábado. Musetti llegó a Turín el domingo, pero no pudo aprovechar el apoyo de la multitud de su ciudad natal.

“No pude estar al 100% en forma, especialmente físicamente”, dijo Musetti. “Mentalmente, estoy realmente contento de estar aquí. Estoy súper orgulloso de mí mismo, de mi equipo, de lo que logramos. Hoy, intenté luchar con lo que tenía”.