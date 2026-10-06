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Sufrido triunfo de Italia sobre Turquía

Por AP

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Sufrido triunfo de Italia sobre Turquía
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      En Italia, Roberto Mancini también buscaba su primera victoria en casa. Comenzó su segunda etapa en el banquillo italiano con una derrota en Roma ante Bélgica, antes de actuaciones alentadoras como visitante contra Turquía —donde la Azzurri ganó 4-1— y Francia.

      Turquía venía de marcar apenas un gol y encajar ocho en sus tres partidos. También acusaron bajas importantes, pero arrancó mejor en Bolonia.

      Sin embargo, Italia se puso en ventaja en un contragolpe a los 26. Gianluca Scamacca intentó bajar un centro y el balón rebotó en el hombro de un defensor turco antes de caerle favorablemente de nuevo a Scamacca, que lo empalmó de volea para marcar tras pegar en la parte inferior del travesaño.

      Aral Simsir empujó un merecido empate para Turquía a los 61, pero Italia volvió a adelantarse apenas tres minutos después, cuando Riccardo Calafiori cabeceó un tiro libre de Nicolò Barella.

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      Pio Esposito selló la victoria en los minutos finales al empujar a la red el disparo de Alessandro Romano. Esposito se convirtió en apenas el segundo jugador de Italia en marcar siete goles internacionales antes de cumplir 21 años.

      Gyökeres vuelve a marcar

      Victor Gyökeres amplió a siete partidos su racha récord de goles en la Liga de Naciones, con lo que Suecia venció a domicilio 1-0 a Rumania.

      Fue el cuarto gol del torneo para Gyökeres, quien rompió el récord el viernes.

      Suecia lidera el Grupo B4 y tiene dos puntos de ventaja sobre Bosnia-Herzegovina, que venció 1-0 a Polonia.

      Irlanda del Norte se mantuvo en la cima del Grupo B2, pese a empatar 0-0 con Georgia. Hungría venció 2-1 a Ucrania y quedó segunda.

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