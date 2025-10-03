Invitan a torneo femenil de squash con causa

En el marco del mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la capital potosina se prepara para recibir a las mejores jugadoras en el Torneo Femenil de Squash Octubre Rosa 2025, un evento que une deporte, salud y conciencia con un mismo objetivo: promover la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.

La justa deportiva se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en el Lomas Raquet Club, con el aval de la Asociación de Squash del Estado de San Luis Potosí, A.C.

Con el lema “¡Juntas por la conciencia, juntas por el deporte, juntas por la salud!”, el torneo no solo será una competencia, sino también una plataforma de concientización y solidaridad hacia todas las mujeres que enfrentan esta batalla.

La vocería estará a cargo de la potosina Imelda Salazar, reconocida jugadora de squash y medallista panamericana, quien será portavoz de esta noble causa. Su participación busca inspirar a la comunidad a través del deporte, resaltando la importancia de la salud y la unión en torno a la prevención del cáncer de mama.

El torneo contará con la participación de jugadoras en distintas categorías: Principiantes (infantil, juvenil y máster), Intermedias, Avanzadas y Alto nivel.

Los primeros lugares recibirán raquetas, mochilas, lentes deportivos y trofeos, además de rifas y sorpresas para todas las participantes, reconociendo así el esfuerzo y entusiasmo de cada competidora.

El comité organizador invita a la sociedad potosina a apoyar este esfuerzo y a acompañar a las jugadoras durante los tres días de competencia. Las inscripciones tienen un costo de $300.00 en todas las categorías y pueden realizarse a través de Sergio Juárez (444 691 92 04).

La premiación y clausura está programada para el sábado 18 de octubre a las 15:00 horas, en un ambiente de convivencia, solidaridad y esperanza.