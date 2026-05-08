J. Sinner se suma a protestas por premios

ROMA.- Los mejores tenistas del mundo ya están molestos porque no reciben una porción mayor de los ingresos de los torneos en el Abierto de Francia. Ahora esperan que Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos respondan a sus exigencias, según Jannik Sinner.

La también número 1 Aryna Sabalenka afirmó esta semana que los jugadores deberían considerar un boicot.

“Se trata más de respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos a cambio”, manifestó Sinner el jueves en el Abierto de Italia. “No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros, los jugadores”.

Sinner no se comprometió con un boicot.

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“Es difícil decirlo”, comentó. “No puedo predecir el futuro, en cierto modo. Pero al mismo tiempo también creo que en algún lugar tenemos que empezar”.

Los jugadores han puesto el foco en el próximo Abierto de Francia por reducir la parte de los ingresos que corresponde a los jugadores a un supuesto 15%, en comparación con el 22% en eventos de la ATP y la WTA como el Abierto de Italia esta semana.

El mismo grupo de jugadores envió una carta hace un año a los responsables de los cuatro torneos de Grand Slam para pedir más dinero en premios y una mayor participación en la toma de decisiones. Wimbledon aumentó su bolsa total de 2025 en un 7%, el Abierto de Estados Unidos en un 20% y el Abierto de Australia en enero en un 16%.

“No es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de una conclusión de lo que nos gustaría tener”, expresó Sinner. “De verdad creo que en 48 horas no solo tienes una respuesta, sino que también tienes una reunión”.

Los organizadores del Abierto de Francia anunciaron el mes pasado que estaban aumentando el dinero total en premios en alrededor de un 10% hasta una bolsa global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un incremento total de 5,3 millones de euros respecto al año pasado. Pero el comunicado de los jugadores señaló que “las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente”, al afirmar que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.