James Cook y Bills pactan extensión

ORCHARD PARK.- Después de asegurarse un gran pago con un contrato de cuatro años para permanecer con los Bills de Buffalo, el running back James Cook no pudo ocultar su satisfacción.

El jugador de cuarto año sonrió durante toda la práctica el miércoles tras finalizar su disputa contractual.

“Tú también lo harías”, dijo Cook sonriendo.

Cook cobrará 48 millones de dólares durante los cuatro años del contrato, confirmaron dos personas con conocimiento del acuerdo a The Associated Press.

El contrato incluye 30 millones en dinero garantizado, dijo una de las personas. Ambas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque los detalles financieros del contrato no han sido anunciados.

“Es bueno estar de vuelta y jugar con mi equipo”, dijo Cook. “Solo tener otra oportunidad de hacer lo que amo hacer”.

El nuevo contrato llega un día después de que el jugador de cuarto año pusiera fin a su disputa de una semana al regresar a los entrenamientos. Cook se saltó cuatro sesiones consecutivas y, aunque participó en los calentamientos, se negó a jugar en el partido de pretemporada de Buffalo contra los Giants de Nueva York el sábado.

“Creo que hubo buena fe por ambas partes”, dijo el gerente general Brandon Beane, señalando que se puso énfasis en cerrar un acuerdo una vez que Cook regresó a los entrenamientos el martes.

Cook fue el colíder de la NFL con 16 touchdowns en acarreos la temporada pasada.

Buffalo seleccionó a Cook en la segunda ronda del draft de 2022 procedente de Georgia. Su hermano mayor es Dalvin Cook, conocido por sus seis temporadas en Minnesota y quien el año pasado disputó dos juegos con Dallas.

Los 18 touchdowns de Cook, incluidos dos por recepción, duplicaron su producción combinada en sus dos primeras temporadas (cuatro anotaciones por carrera, cinco por recepción). Y fue parte de una ofensiva que terminó segunda en la liga al promediar más de 30 puntos por partido.

Hasta el miércoles, Cook había sido el hombre excluido en la racha de Brandon Beane de firmar a jugadores clave con extensiones de contrato multianuales. El grupo incluye por el mariscal de campo Josh Allen, el receptor Khalil Shakir, el cazamariscales Greg Rousseau, el apoyador Terrel Bernard y el esquinero Christian Benford.

En junio, Cook dijo que no guardaba rencor a sus compañeros por obtener extensiones.

“Les quiero a todos. Lo que les pagaron, les pagaron. Ese no es mi problema. Mientras tanto, estoy aquí para trabajar y estar donde están mis pies”, indicó.