ES NUEVA CRISTIANA

ES NUEVA CRISTIANA

Jiménez anota con el Fulham

El delantero azteca dio la victoria a su equipo ante el Sunderland

Por EFE

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Jiménez anota con el Fulham

Londres.- El mexicano Raúl Jiménez, titular ante las bajas de Rodrigo Muniz y Antonee Robinson, aprovechó su oportunidad y dio la victoria a su equipo ante el Sunderland, equipo revelación del inicio de temporada, gracias a un tanto en el minuto 84 tras un gran centro de Samu Chukwueze, que apenas llevaba veinte minutos sobre el verde.

El mexicano se adelantó a su defensor para rematar desde dentro del área para conseguir tres puntos valiosos que le alejan del descenso.

El Fulham fue muy superior durante todo el encuentro y pudo adelantarse en varias ocasiones, pero Harry Wilson desaprovechó hasta cuatro ocasiones claras y Robin Roefs, portero del Sunderland, se erigió como salvador con varias paradas de gran calibre.

El Sunderland, recién ascendido que venía de empatar contra el Arsenal antes del parón internacional, no puso resistencia y apenas chutó en dos ocasiones entre los tres palos.

Con esta derrota, los de Regis Le Bris pierden fuelle y bajan a la sexta posición, a siete puntos de los ‘Gunners’, que tienen un partido menos, mientras que el Fulham consigue su segunda victoria en los últimos seis encuentros y se colocan decimocuartos con 14 unidades.

