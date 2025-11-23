Recorrido “Personajes y paisajes fantásticos”

El recorrido guiado “Personajes y paisajes fantásticos” será este domingo 23 de noviembre a las 11:00 horas en el Museo Francisco Cossío y se enfocará en una selección de obras de su colección que reúne escenas imaginarias y figuras que se alejan de la representación tradicional.

La visita presentará piezas en las que destacan paisajes irreales y personajes surgidos de enfoques creativos diversos. Las obras muestran interpretaciones que cruzan elementos oníricos, grotescos o emotivos, con una tensión constante entre lo real y lo ficticio.

El recorrido también permitirá observar cómo distintas generaciones de autores han explorado estos temas. La muestra incluye trabajos de artistas locales y nacionales, junto con piezas de creadores provenientes de Francia e Inglaterra, lo que amplía el rango de estilos y narrativas visuales presentes en la exposición.

Entre las obras exhibidas se encuentran trabajos de José Luis Cuevas, Leonora Carrington, Francisco Eppens, Raúl Gamboa y Alejandro Alvarado Carreño. Sus propuestas abarcan dibujo, grabado, pintura y escultura, y colocan al visitante frente a escenas que funcionan como mundos propios.

Así el museo busca acercar al público en su 55 aniversario a una serie de obras que, aun desde la fantasía, permiten reconocer el carácter experimental y la variedad de rutas estéticas que forman parte de la colección.

La entrada será libre.