logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Joe Flacco será titular contra los Patriots

Por AP

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Joe Flacco será titular contra los Patriots

CINCINNATI.- Joe Flacco será titular una vez más con los Bengals de Cincinnati después de que el quarterback Joe Burrow no fuera activado para el partido del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Burrow fue puesto como cuestionable en el informe de lesiones del viernes después de participar en las jugadas del primer equipo esta semana mientras continúa su regreso de una lesión en el dedo gordo del pie. El veterano de seis años fue degradado a fuera de juego el sábado en lugar de ser retirado de la reserva de lesionados.

El mariscal de campo franquicia de Cincinnati sufrió la lesión en el dedo gordo del pie izquierdo durante la primera mitad del partido del 14 de septiembre contra Jacksonville.

Suponiendo que no tenga contratiempos importantes, es probable que Burrow vuelva a la titularidad en el juego de los Bengals ante Baltimore la noche de Acción de Gracias en un enfrentamiento crucial de la AFC Norte. Burrow indicó que estaba apuntando a ese juego durante una disponibilidad con los medios el diez de noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con la semana corta, es probable que los Bengals solo tengan prácticas de repaso el martes y miércoles, lo que significa que Burrow necesitaba trabajar en jugadas de 11 contra 11 la semana pasada.

Flacco hará su sexta aparición como titular para los Bengals (3-7), quienes han perdido siete de ocho partidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PFC remonta y vence a la UAZ
PFC remonta y vence a la UAZ

PFC remonta y vence a la UAZ

SLP

Romario Ventura

Luis González se convirtió en la figura del partido con dos goles

Brillante actuación de Fermín Rivera
Brillante actuación de Fermín Rivera

Brillante actuación de Fermín Rivera

SLP

Romario Ventura

El matador potosino salió a hombros tras cortar 4 orejas en su aniversario

Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’
Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’

Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’

SLP

Romario Ventura

Chris Paul insinúa su retiro de la NBA
Chris Paul insinúa su retiro de la NBA

Chris Paul insinúa su retiro de la NBA

SLP

AP