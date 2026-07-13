Johan Caicedo llegará al ADSL

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El mediocampista colombiano Johan Caicedo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de San Luis, en una operación que también representa un paso importante dentro del grupo del Atlético de Madrid. El futbolista llegará procedente del Deportivo Pasto de la Primera División de Colombia y su traspaso estaría valuado en 1.8 millones de dólares, cifra que lo convertiría en la venta más importante en la historia del conjunto colombiano.

Con 22 años de edad, "El Jefe" Caicedo se desempeña como mediocampista de contención y destaca por su fortaleza física, recuperación de balón y presencia en la zona medular, cualidades que lo han convertido en una de las principales promesas del futbol colombiano.

Originario de Iscuandé, Santa Bárbara, en el departamento de Nariño, inició su formación en las categorías inferiores del Deportivo Pasto y en febrero de 2022 fue promovido al primer equipo.

Su debut en la Categoría Primera A se produjo el 12 de abril de 2022, cuando ingresó de cambio en el empate 2-2 frente al Deportivo Pereira. A partir de entonces fue consolidándose hasta convertirse en un habitual del once titular, rendimiento que le permitió renovar su contrato con el club en junio de 2023.

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En enero de 2024 vivió su primera experiencia internacional al incorporarse, a préstamo por un año, al Red Bull Bragantino de Brasil, donde formó parte del equipo de reservas, continuando con su proceso de desarrollo.

Ahora, el colombiano dará un nuevo paso en su carrera al integrarse al proyecto deportivo del Grupo Atlético de Madrid, teniendo como primera escala al Atlético de San Luis, equipo que continúa reforzando su plantel de cara al Torneo Apertura 2026.