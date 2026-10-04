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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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NFL Semana 4: agenda completa de partidos y transmisiones

Este domingo 4 de octubre se disputan 13 partidos de la NFL en la Semana 4 con transmisiones en canales abiertos y plataformas digitales.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 10:35 a.m.
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NFL Semana 4: agenda completa de partidos y transmisiones
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Después del encuentro entre los Browns de Cleveland y los Steelers de Pittsburgh, este fin de semana continuará la actividad en la Semana 4 de la NFL.

      Partidos y transmisiones confirmadas para el domingo 4 de octubre

      A continuación, la agenda con los trece partidos que se jugarán este domingo, 4 de octubre. Por la mañana, los Washington Commanders enfrentaron a los Indianapolis Colts en el Northumberland Development Project de Londres, Inglaterra.

      Canales de televisión abierta para partidos destacados

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      ¿Qué partidos de la NFL se transmitirán, este domingo, por televisión abierta?

      Houston Texans vs Dallas Cowboys | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el canal Nu9ve.

      San Francisco 49ers vs Denver Broncos | 14:25 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el Canal 5.

      Estos son todos los partidos que se jugarán este domingo en la Semana 4 de la NFL

      Domingo, 4 de octubre

      Baltimore Ravens vs Tennessee Titans | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.

      New York Giants vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.

      Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams | 11:00 horas | Transmisión por FOX, FOX One y DAZN.

      Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.

      Chicago Bears vs New York Jets | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.

      Houston Texans vs Dallas Cowboys | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, ViX Premium y Nu9ve.

      Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.

      Buffalo Bills vs New England Patriots | 11:00 horas | Transmisión por FOX One y DAZN.

      Minnesota Vikings vs Miami Dolphins | 14:05 horas | Transmisión por DAZN.

      San Francisco 49ers vs Denver Broncos | 14:25 horas | Transmisión por TUDN, Canal 5, ViX Premium y DAZN.

      Seattle Seahawks vs Los Angeles Chargers | 14:25 horas | Transmisión por FOX, FOX One y DAZN.

      Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs | 14:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX One y FOX+.

      Carolina Panthers vs Detroit Lions | 18:20 horas | Transmisión por DAZN, Disney+ Premium y ESPN.

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