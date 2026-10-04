NFL Semana 4: agenda completa de partidos y transmisiones
Este domingo 4 de octubre se disputan 13 partidos de la NFL en la Semana 4 con transmisiones en canales abiertos y plataformas digitales.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Después del encuentro entre los Browns de Cleveland y los Steelers de Pittsburgh, este fin de semana continuará la actividad en la Semana 4 de la NFL.
Partidos y transmisiones confirmadas para el domingo 4 de octubre
A continuación, la agenda con los trece partidos que se jugarán este domingo, 4 de octubre. Por la mañana, los Washington Commanders enfrentaron a los Indianapolis Colts en el Northumberland Development Project de Londres, Inglaterra.
Canales de televisión abierta para partidos destacados
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¿Qué partidos de la NFL se transmitirán, este domingo, por televisión abierta?
Houston Texans vs Dallas Cowboys | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el canal Nu9ve.
San Francisco 49ers vs Denver Broncos | 14:25 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el Canal 5.
Estos son todos los partidos que se jugarán este domingo en la Semana 4 de la NFL
Domingo, 4 de octubre
Baltimore Ravens vs Tennessee Titans | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
New York Giants vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams | 11:00 horas | Transmisión por FOX, FOX One y DAZN.
Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
Chicago Bears vs New York Jets | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
Houston Texans vs Dallas Cowboys | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, ViX Premium y Nu9ve.
Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
Buffalo Bills vs New England Patriots | 11:00 horas | Transmisión por FOX One y DAZN.
Minnesota Vikings vs Miami Dolphins | 14:05 horas | Transmisión por DAZN.
San Francisco 49ers vs Denver Broncos | 14:25 horas | Transmisión por TUDN, Canal 5, ViX Premium y DAZN.
Seattle Seahawks vs Los Angeles Chargers | 14:25 horas | Transmisión por FOX, FOX One y DAZN.
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs | 14:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX One y FOX+.
Carolina Panthers vs Detroit Lions | 18:20 horas | Transmisión por DAZN, Disney+ Premium y ESPN.
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NFL Semana 4: agenda completa de partidos y transmisiones
El Universal
Este domingo 4 de octubre se disputan 13 partidos de la NFL en la Semana 4 con transmisiones en canales abiertos y plataformas digitales.
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