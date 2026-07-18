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Juan Celaya avanza a la final de clavados

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Juan Celaya avanza a la final de clavados
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      México.- Cuando Juan Celaya apareció en el trampolín de tres metros del Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, la respuesta de la afición no se hizo esperar.

      El medallista olímpico mexicano fue recibido con una fuerte ovación por parte del público, que reconoció en él a una de las grandes figuras de la delegación nacional y a uno de los principales candidatos a pelear por las medallas en la Copa México de Clavados.

      Con la responsabilidad de competir ante su gente y la experiencia de haber brillado en los escenarios más importantes del mundo, Celaya asumió el reto con serenidad y precisión. Salto tras salto, el seleccionado nacional fue elevando el grado de dificultad de su rutina, demostrando la calidad que lo ha convertido en uno de los referentes de los clavados mexicanos.

      Al final de sus seis ejecuciones, el esfuerzo rindió frutos. Con una puntuación acumulada de 386.50 unidades, el clavadista aseguró su lugar en la final del próximo domingo y se ubicó en la segunda posición de la fase preliminar, únicamente por detrás de Yukang Hu de China qué cerró con 471.10.

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      La representación mexicana en la final quedó fortalecida con la clasificación de Kevin Muñoz, quien también logró avanzar entre los mejores competidores de la jornada.

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