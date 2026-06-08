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Horario y canales para el Juego 3 de las Finales NBA

Spurs deben ganar en casa de Knicks para no quedar eliminados en las Finales NBA.

Por El Universal

Junio 08, 2026 01:31 p.m.
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Horario y canales para el Juego 3 de las Finales NBA
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      El Juego 3 de las Finales de la NBA podría definir el destino de los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

      La franquicia neoyorkina llega con una clara ventaja de 2-0 y con el ánimo a tope porque las dos victorias las consiguió en el Frost Bank Center, la casa de San Antonio.

      Ahora, las emociones se trasladarán al Madison Square Garden, donde contará con el apoyo de su público.

      Con este aliciente, el equipo de Mike Brown buscará ampliar su ventaja para ponerse a un solo triunfo de conquistar el campeonato de National Basketball Association.

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      Desde 1973, los Knicks no han logrado volver a levantar el trofeo de la NBA, por lo que sueñan con romper esa larga sequía.

      Nueva York llega al Juego 3 con una impresionante racha de 13 victorias al hilo en esta postemporada.

      Por tal motivo, la posibilidad de alzar el Trofeo Larry O'Brien está más cerca que nunca para los de la Gran Manzana.

      Por su parte, los Spurs tienen la obligación de ganar el primer juego en Nueva York, si todavía anhelan ser campeones de la NBA.

      Aunque, tendrán que remar contra corriente, ya que, a lo largo de la historia, ninguna franquicia se ha quedado con el título después de haber perdido los dos primeros partidos en condición de local.

      Sin embargo, una victoria esta tarde les permitiría seguir ilusionados de cara a los siguientes duelos.

      Cabe resaltar que el Juego 3 de las Finales de la NBA, entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

      Horario y canales: 

      Knicks vs Spurs

      Fecha: Lunes 8 de junio

      Hora: 18:30

      Estadio: Madison Square Garden

      Transmisión: ESPN/Disney+ Premium.

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