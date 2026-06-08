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Sismo de magnitud 6.1 en Cuba se percibe en Cancún

Autoridades mantienen monitoreo y recomiendan revisión de viviendas

Por El Universal

Junio 08, 2026 01:32 p.m.
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Sismo de magnitud 6.1 en Cuba se percibe en Cancún
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      Un sismo registrado en el occidente de Cuba fue intensamente percibido en diversas zonas de Cancún, lo cual provocó desconcierto, sorpresa y temor entre la población que lo sintió esta tarde de lunes.

      El temblor se sintió entre las 13 y las 13:05 horas –hora local de Quintana Roo– y motivó el desalojó del personal de algunas oficinas o edificios públicos.

      Habitantes de esta ciudad, entre la incredulidad y certeza, comenzaron a preguntarse si habían sentido el sismo. Algunas personas no lo notaron, pero otros testimonios recabados confirmaron que sí.

      La gobernadora, "Mara" Lezama, confirmó 30 minutos después que, conforme a los reportes preliminares, el sismo se registró con epicentro en el occidente de Cuba, a 104 kilómetros de las costas de Quintana Roo, con una magnitud de 6.1.

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      "Al momento no se reportan daños ni afectaciones. Como medida preventiva, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo en zonas vulnerables, aeropuertos, zonas turísticas, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica.

      "Recomendamos a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, realice una revisión preventiva de sus viviendas y reporte de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911", indicó la titular del Ejecutivo del estado, a través de sus redes sociales.

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